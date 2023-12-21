快訊

獨／韓國瑜稱「掘地3尺都綠」 蔣萬安周日偕李四川屏東搶票

和「妻管嚴」上司出差偷腥被逮 正宮開一條件讓她別無選擇

藍營助攻！國民黨2大戰將站台 民眾黨李有宜要翻轉新北最綠選區

阿里山林鐵栩悅號車廂改裝完成 25日正式亮相

中央社／ 嘉義縣21日電

設計師與車輛製造商攜手以林鐵舊車廂改裝的「栩悅號/VividExpress」近日完成，採用大片玻璃作為隔間，乘客可欣賞自然景致，在25日阿里山林鐵通車111年週年慶將正式亮相。

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，為了活化再利用林鐵舊車輛，在民國110年2月舉辦車廂改裝設計評選會，邀請各方設計團隊進行比賽，「栩悅號」以生物多樣性從中脫穎而出。

阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱說，歷時2年2個月「栩悅號」終於改裝完成，已於20日、今天完成試車，要在25日阿里山林鐵通車111年週年慶正式亮相。

周恆凱說，「栩悅號」有多項特色，採用大片玻璃作為隔間，使乘客可以欣賞前方的自然景致，設有包廂席及瞭望席，車廂內部皆裝設無線緊急通話系統，採用八聲道喇叭音響，車廂內設有小巧販賣機，將販售文創商品及飲品。

此外，「栩悅號」以「阿里山迎賓鳥」栗背林鴝為發想，將雄鳥的深藍羽色及頸部橘色領巾，結合火車車廂外觀，色系低調卻帶有一抹活潑；雌鳥的淺黃羽色則融入車廂內裝，色系明亮，突破既有的紅黃印象。

周恆凱指出，栩字形容生動、傳神的樣貌，悅字則有喜悅、喜歡的感受，而英文名稱Vivid Express具有明快、鮮活的意義，所以「栩悅號/Vivid Express」寓意著遊客乘車時，能喜悅地感受森林孕育出的美麗景致及生態多元的樣貌，更期望遊客與阿里山林鐵一起迎向「嶄新、栩悅」的未來。

周恆凱表示，為使林鐵列車朝多元經營方向發展，提升整體經營效率，林鐵及文資處將辦理栩悅號、福森號及北門驛租賃案，相關資訊已於12月14日公告上網，訂於明年1月30日開標，預計4月開始營運。

阿里山 車廂 設計師

延伸閱讀

高雄汽車逆向開上大順路輕軌 陳其邁：路型及標示都會改善

桃園捷運綠線列車模型亮相 明年底交車做靜動態測試

霧煞煞！高雄輕軌成圓路網通車在即 卻傳汽車逆向駛進軌道

阿里山福森號溫暖光芒 奪國際照明設計獎

相關新聞

斗南重光國小校友創愛心專戶助學 三兄姊弟行善動機曝光

雲林縣斗南鎮民葉蘭妹30年前過世，子女劉聰志、劉燕惠及劉鴻安將省下來的喪葬費，以母之名創立獎助學金專戶，連年幫助母校重光...

近距離看見古蹟整修 台南赤崁樓這結構增添修復難度

台南國定古蹟赤崁樓因長期使用及各種環境因素，導致建物本體裂化損壞及設備老舊，南市府去年啟動修復工程，目前修復工程以文昌閣...

南原魚市場旅館BOT簽約 荷蘭設計團隊合作2026年營運

台南原魚市場擁有近90年歷史，更是老台南人的記憶，目前僅存4面牆，而南市府為活化地方，招商引進大型旅館營運，一度引起地方...

不再「抓龜走鱉」！儀器可抓煙囪排放超標汙染物 南市環保局著手測試

目前對工廠空汙採目測及實體檢測，但常「抓龜走鱉」，白忙一場。環境部調整檢驗方式，已經公告「預告訂定排放管道中粒狀汙染物不...

嘉義民雄「假修復」路面不平遭批 縣府：已請台電改善

嘉義縣國1下民雄交流道往東台1的縣道164交通要道，目前進行人本路廊整合計畫，縣府向中央爭取近一億補助路基改良，目前台電...

鼓勵銀髮族再進入勞動市場 雲林推銀髮人才服務據點

為鼓勵銀髮族再進入勞動市場，雲林縣政府去年10月在虎尾鎮設立「雲林縣銀髮人才服務據點」，委託遠東科技大學營運，至今服務個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。