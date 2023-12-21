阿里山林鐵栩悅號車廂改裝完成 25日正式亮相

由設計師與車輛製造商攜手以林鐵舊車廂改裝的「栩悅號/VividExpress」近日完成，採用大片玻璃作為隔間，乘客可欣賞自然景致，在25日阿里山林鐵通車111年週年慶將正式亮相。

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，為了活化再利用林鐵舊車輛，在民國110年2月舉辦車廂改裝設計評選會，邀請各方設計團隊進行比賽，「栩悅號」以生物多樣性從中脫穎而出。

阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱說，歷時2年2個月「栩悅號」終於改裝完成，已於20日、今天完成試車，要在25日阿里山林鐵通車111年週年慶正式亮相。

周恆凱說，「栩悅號」有多項特色，採用大片玻璃作為隔間，使乘客可以欣賞前方的自然景致，設有包廂席及瞭望席，車廂內部皆裝設無線緊急通話系統，採用八聲道喇叭音響，車廂內設有小巧販賣機，將販售文創商品及飲品。

此外，「栩悅號」以「阿里山迎賓鳥」栗背林鴝為發想，將雄鳥的深藍羽色及頸部橘色領巾，結合火車車廂外觀，色系低調卻帶有一抹活潑；雌鳥的淺黃羽色則融入車廂內裝，色系明亮，突破既有的紅黃印象。

周恆凱指出，栩字形容生動、傳神的樣貌，悅字則有喜悅、喜歡的感受，而英文名稱Vivid Express具有明快、鮮活的意義，所以「栩悅號/Vivid Express」寓意著遊客乘車時，能喜悅地感受森林孕育出的美麗景致及生態多元的樣貌，更期望遊客與阿里山林鐵一起迎向「嶄新、栩悅」的未來。

周恆凱表示，為使林鐵列車朝多元經營方向發展，提升整體經營效率，林鐵及文資處將辦理栩悅號、福森號及北門驛租賃案，相關資訊已於12月14日公告上網，訂於明年1月30日開標，預計4月開始營運。