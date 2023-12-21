不再「抓龜走鱉」！儀器可抓煙囪排放超標汙染物 南市環保局著手測試

目前對工廠空汙採目測及實體檢測，但常「抓龜走鱉」，白忙一場。環境部調整檢驗方式，已經公告「預告訂定排放管道中粒狀汙染物不透光率檢測方法一影像判定法」草案，未來透過AI可直接判定汙染超標並告發，除了即時性且節省人力。南市環保局表示，若判定超標，罰鍰10萬以上，最高2千萬，明年先測試，會先輔導，上路後毫無僥倖空間。

環保局表示，一般取締空汙可透過取得及判煙證照的人，用目視方式判定，也可用現場採樣，但目判較少用，多以採樣方式，但空氣是流動性，必須即時抓住有空汙的事實才能認定，但往往接到檢舉，趕往現場，已失去先機，抓不到空汙超標事實。而出動一組約4、5名人力去採樣，也常無功而返，為此環境部規畫將目視調整為儀器辨識，透過AI人工智慧監控，透過影像辨識，讓空氣汙染超標無所遁形。

環境部之前已經公告「預告訂定排放管道中粒狀汙染物不透光率檢測方法一影像判定法」草案，並且收集各方提供資料與意見修正及調整中，接著就會測試。南市環保局指出，台南購買2套管道影像辨識設備，明年就會機動性架設，針對工廠煙囪展開監控，針對煙囪口粒狀汙染物如硫氧化物、重金屬、氧化物及揮發性有機物等進行辨識。

這一設備具機動性，電源可維持1個月，明年將上線測試，起初會先輔導，引導廠商自主管理及改善，上路後，只要被判定超標，無須人工採樣及檢驗就可告發，罰鍰金額最低10萬，最高2千萬，毫無僥倖機會。