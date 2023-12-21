嘉義民雄「假修復」路面不平遭批 縣府：已請台電改善

嘉義縣國1下民雄交流道往東台1的縣道164交通要道，目前進行人本路廊整合計畫，縣府向中央爭取近一億補助路基改良，目前台電進行電線路下地工程，縣議員黃啟豪接獲民眾陳情指，「假修復」路面不平，行駛非常顛簸盼盡快改善，保障用路人安全。

建設處長郭良江表示，該路段為民雄交通要道，過去刨鋪多次仍治標不治本，路段下陷嚴重，縣府向中央爭取9千9百多萬路基改良，目前台電施作管線下地工程，假修復路面不平，已求台電改善。

縣議員黃啟豪表示，該路段工期要到明年11月23日才會完工，直言工期420天，真的太長了，希望縣府針對路基工程能優先完成，減短交通壅塞期，另路段車流量大，夜間警示裝置須再增加提高用路人安全性。

建設處長郭良江表示，因施工期較長，待2個月後台電下地工程完成，縣府進場會優先做路基改良，路面要下挖近70公分，層層土石改良灌漿需2周時間，將採分段施工，交通才不會中段。