快訊

被質疑濫用國安資源！直擊賴清德老家崗哨被撤除 人員冒雨急拆

日本環球影城2024有「咚奇剛」還有名偵探柯南長駐 網怕了：小心黑衣人

真的要挖了！柯文哲持分農地恢復農用 進場施工時間曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義民雄「假修復」路面不平遭批 縣府：已請台電改善

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣國1下民雄交流道往台1的縣道164交通要道施工人本路廊整合計畫，縣議員黃啟豪指出車流大，夜間警示燈不足需增加。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣國1下民雄交流道往台1的縣道164交通要道施工人本路廊整合計畫，縣議員黃啟豪指出車流大，夜間警示燈不足需增加。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣國1下民雄交流道往東台1的縣道164交通要道，目前進行人本路廊整合計畫，縣府向中央爭取近一億補助路基改良，目前台電進行電線路下地工程，縣議員黃啟豪接獲民眾陳情指，「假修復」路面不平，行駛非常顛簸盼盡快改善，保障用路人安全。

建設處長郭良江表示，該路段為民雄交通要道，過去刨鋪多次仍治標不治本，路段下陷嚴重，縣府向中央爭取9千9百多萬路基改良，目前台電施作管線下地工程，假修復路面不平，已求台電改善。

縣議員黃啟豪表示，該路段工期要到明年11月23日才會完工，直言工期420天，真的太長了，希望縣府針對路基工程能優先完成，減短交通壅塞期，另路段車流量大，夜間警示裝置須再增加提高用路人安全性。

建設處長郭良江表示，因施工期較長，待2個月後台電下地工程完成，縣府進場會優先做路基改良，路面要下挖近70公分，層層土石改良灌漿需2周時間，將採分段施工，交通才不會中段。

郭良江也說，此路段是重要交通要道，不可能封閉道路施工，要採分段施工，確實會有段交通壅塞黑暗期，縣府會盡力壓縮工期，路基修復需較長工程期，盼民眾能體諒。民雄交流道縣164人本路廊整合計畫今年10月1日開工，工期420天，預定明年11月23日完工。

嘉縣國1下民雄交流道往台1的縣道164交通要道施工人本路廊整合計畫，縣議員黃啟豪接獲民眾陳情台電「假修復」路面不平，行駛非常顛簸盼盡快改善。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣國1下民雄交流道往台1的縣道164交通要道施工人本路廊整合計畫，縣議員黃啟豪接獲民眾陳情台電「假修復」路面不平，行駛非常顛簸盼盡快改善。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣國1下民雄交流道往台1的縣道164交通要道施工人本路廊整合計畫，縣議員黃啟豪接獲民眾陳情台電「假修復」路面不平，行駛非常顛簸盼盡快改善。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣國1下民雄交流道往台1的縣道164交通要道施工人本路廊整合計畫，縣議員黃啟豪接獲民眾陳情台電「假修復」路面不平，行駛非常顛簸盼盡快改善。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣國1下民雄交流道往台1的縣道164交通要道施工人本路廊整合計畫，縣議員黃啟豪接獲民眾陳情台電「假修復」路面不平，行駛非常顛簸盼盡快改善。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣國1下民雄交流道往台1的縣道164交通要道施工人本路廊整合計畫，縣議員黃啟豪接獲民眾陳情台電「假修復」路面不平，行駛非常顛簸盼盡快改善。記者呂慧瑜／攝影

台電 嘉義

延伸閱讀

台電才駁斥不缺電 板橋中正路6954戶跳電、4人受困電梯

小城文化能量爆發！嘉義子弟黃銘彰榮獲未來大人物及多項設計大獎

新竹女驚嚇收5萬9488元天價電費單 台電查出原因致歉了

獨／秋冬雨綿綿 塭仔圳領航路延至農曆年前完工

相關新聞

不再「抓龜走鱉」！儀器可抓煙囪排放超標汙染物 南市環保局著手測試

目前對工廠空汙採目測及實體檢測，但常「抓龜走鱉」，白忙一場。環境部調整檢驗方式，已經公告「預告訂定排放管道中粒狀汙染物不...

嘉義民雄「假修復」路面不平遭批 縣府：已請台電改善

嘉義縣國1下民雄交流道往東台1的縣道164交通要道，目前進行人本路廊整合計畫，縣府向中央爭取近一億補助路基改良，目前台電...

鼓勵銀髮族再進入勞動市場 雲林推銀髮人才服務據點

為鼓勵銀髮族再進入勞動市場，雲林縣政府去年10月在虎尾鎮設立「雲林縣銀髮人才服務據點」，委託遠東科技大學營運，至今服務個...

斗六客運轉運站要蓋了 通勤族：終於解決交通沉痾

長年以來雲林縣斗六市未設置轉運站，加上斗六火車站周邊機車違停亂象頻傳，部分路段甚至壓縮既有車道通行空間。為改善市容及解決...

南市優質教育頻拿滿分 中央一般性教育補助款考核連3年第一

台南市2023年教育成果斐然，除日前經濟日報縣市幸福指數大調查，教育成就滿意度全國第一，另榮獲教育部全國首座適性教學績優...

影／南市明年度千億總預算過關 黃偉哲： 感謝議員用洪荒之力審查

台南市明年度總預算案1169億5千餘萬元，市議會臨時會今天進行二、三讀會，由議長邱莉莉主持，順利完成三讀，歲出刪減117...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。