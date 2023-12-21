快訊

被質疑濫用國安資源！直擊賴清德老家崗哨被撤除 人員冒雨急拆

日本環球影城2024有「咚奇剛」還有名偵探柯南長駐 網怕了：小心黑衣人

真的要挖了！柯文哲持分農地恢復農用 進場施工時間曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鼓勵銀髮族再進入勞動市場 雲林推銀髮人才服務據點

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善在全聯門市擔任收銀員，和銀髮人才據點引介的人員體驗工作樂趣。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善在全聯門市擔任收銀員，和銀髮人才據點引介的人員體驗工作樂趣。記者蔡維斌／攝影

為鼓勵銀髮族再進入勞動市場，雲林縣政府去年10月在虎尾鎮設立「雲林縣銀髮人才服務據點」，委託遠東科技大學營運，至今服務個案量超過1990人次，並和全聯、全家、7-11、大潤發及麥當勞等門市舉辦9場徵才媒合，成功推介530人就業，重啟人生新目標。

雲林縣長張麗善今天在虎尾全聯超市表揚工作期滿3個月以上的銀髮上班族，並鼓勵更多銀髮族走進職場，降低退化老化，勞青處說，為中高齡媒合工作以低勞動力的服務業為主，歡迎有意再進入職場的退休人員到到銀髮據點報名。

勞青處長張世忠說，去年在虎尾鎮林森路設立全縣第一個「銀髮人才服務據點」，辦理職場體驗及徵才媒合，讓銀髮者透過門市現場實作，提升工作熟悉度，讓有意願且能勝任的銀髮者，進行現場面試，大大提升成功率。年逾60歲的周姓台西鄉民，就是透過據點在台西全聯門市辦理職場體驗，進而穩定就業超過半年了。

周說，他曾是大陸公司的高幹，因工廠休廠迫使他回台灣重新開始，因年紀大，想重回職場屢屢碰壁，剛參加據點服務時，對全聯會雇用高齡的人感到懷疑，但在服務員鼓勵下，他完成實習體驗和面試，一做就超過半年，店長也對他的工作態度稱讚有加，他感謝全聯和人才據點助他重返職場。

張麗善說，截至今年雲林縣55歲以上人口已23萬餘人，占總人口35.91%，65歲以上也有13萬餘人，其中55歲以上失業率為1.33%，勞動參與率為45.43%，失業率低於全國平均值，勞動參與率高於全國平均值，顯示雲林銀髮族再進入職場的意願高。

張麗善表示，透過職場體驗了解銀髮者重返職場的心理障礙，經輔導協助銀髮族重拾信心，在工作上也展現成熟沉穩態度，開啟人生事業新篇章。

張世忠說，除了全聯也成功推介中高齡者至全家、麥當勞、觀光工廠等低勞動力的工作，且薪資都逾最低薪資標準且可選擇離家近的工作地點，建立店家和就業者雙贏，因成效良好，未來不排除在更多鄉鎮設立據點就近服務，歡迎洽詢銀髮人才服務據點，雲林縣虎尾鎮林森路一段426號1樓（05）6329191。

雲林縣長張麗善在全聯門市擔任收銀員，和銀髮人才據點引介的人員體驗工作樂趣。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善在全聯門市擔任收銀員，和銀髮人才據點引介的人員體驗工作樂趣。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善表揚銀髮人才據點引介並工作滿3個月以上的人員，鼓勵他們再接再厲。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善表揚銀髮人才據點引介並工作滿3個月以上的人員，鼓勵他們再接再厲。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善感謝全聯公司提供工作機會給銀髮族。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善感謝全聯公司提供工作機會給銀髮族。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善表揚銀髮人才據點引介並工作滿3個月以上的人員，鼓勵他們再接再厲。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善表揚銀髮人才據點引介並工作滿3個月以上的人員，鼓勵他們再接再厲。記者蔡維斌／攝影

雲林 銀髮族 中高齡 薪資

延伸閱讀

斗六客運轉運站要蓋了 通勤族：終於解決交通沉痾

張麗善連任周年表揚8典範名人 原因是為深化「品德教育」

影／愛心菜販陳樹菊讚張麗善推動禮義廉恥 「弟子規」是給父母讀的

古坑草嶺賞櫻將有好路可走 雲林4條觀光道投8800萬元改善

相關新聞

不再「抓龜走鱉」！儀器可抓煙囪排放超標汙染物 南市環保局著手測試

目前對工廠空汙採目測及實體檢測，但常「抓龜走鱉」，白忙一場。環境部調整檢驗方式，已經公告「預告訂定排放管道中粒狀汙染物不...

嘉義民雄「假修復」路面不平遭批 縣府：已請台電改善

嘉義縣國1下民雄交流道往東台1的縣道164交通要道，目前進行人本路廊整合計畫，縣府向中央爭取近一億補助路基改良，目前台電...

鼓勵銀髮族再進入勞動市場 雲林推銀髮人才服務據點

為鼓勵銀髮族再進入勞動市場，雲林縣政府去年10月在虎尾鎮設立「雲林縣銀髮人才服務據點」，委託遠東科技大學營運，至今服務個...

斗六客運轉運站要蓋了 通勤族：終於解決交通沉痾

長年以來雲林縣斗六市未設置轉運站，加上斗六火車站周邊機車違停亂象頻傳，部分路段甚至壓縮既有車道通行空間。為改善市容及解決...

南市優質教育頻拿滿分 中央一般性教育補助款考核連3年第一

台南市2023年教育成果斐然，除日前經濟日報縣市幸福指數大調查，教育成就滿意度全國第一，另榮獲教育部全國首座適性教學績優...

影／南市明年度千億總預算過關 黃偉哲： 感謝議員用洪荒之力審查

台南市明年度總預算案1169億5千餘萬元，市議會臨時會今天進行二、三讀會，由議長邱莉莉主持，順利完成三讀，歲出刪減117...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。