鼓勵銀髮族再進入勞動市場 雲林推銀髮人才服務據點
為鼓勵銀髮族再進入勞動市場，雲林縣政府去年10月在虎尾鎮設立「雲林縣銀髮人才服務據點」，委託遠東科技大學營運，至今服務個案量超過1990人次，並和全聯、全家、7-11、大潤發及麥當勞等門市舉辦9場徵才媒合，成功推介530人就業，重啟人生新目標。
雲林縣長張麗善今天在虎尾全聯超市表揚工作期滿3個月以上的銀髮上班族，並鼓勵更多銀髮族走進職場，降低退化老化，勞青處說，為中高齡媒合工作以低勞動力的服務業為主，歡迎有意再進入職場的退休人員到到銀髮據點報名。
勞青處長張世忠說，去年在虎尾鎮林森路設立全縣第一個「銀髮人才服務據點」，辦理職場體驗及徵才媒合，讓銀髮者透過門市現場實作，提升工作熟悉度，讓有意願且能勝任的銀髮者，進行現場面試，大大提升成功率。年逾60歲的周姓台西鄉民，就是透過據點在台西全聯門市辦理職場體驗，進而穩定就業超過半年了。
周說，他曾是大陸公司的高幹，因工廠休廠迫使他回台灣重新開始，因年紀大，想重回職場屢屢碰壁，剛參加據點服務時，對全聯會雇用高齡的人感到懷疑，但在服務員鼓勵下，他完成實習體驗和面試，一做就超過半年，店長也對他的工作態度稱讚有加，他感謝全聯和人才據點助他重返職場。
張麗善說，截至今年雲林縣55歲以上人口已23萬餘人，占總人口35.91%，65歲以上也有13萬餘人，其中55歲以上失業率為1.33%，勞動參與率為45.43%，失業率低於全國平均值，勞動參與率高於全國平均值，顯示雲林銀髮族再進入職場的意願高。
張麗善表示，透過職場體驗了解銀髮者重返職場的心理障礙，經輔導協助銀髮族重拾信心，在工作上也展現成熟沉穩態度，開啟人生事業新篇章。
張世忠說，除了全聯也成功推介中高齡者至全家、麥當勞、觀光工廠等低勞動力的工作，且薪資都逾最低薪資標準且可選擇離家近的工作地點，建立店家和就業者雙贏，因成效良好，未來不排除在更多鄉鎮設立據點就近服務，歡迎洽詢銀髮人才服務據點，雲林縣虎尾鎮林森路一段426號1樓（05）6329191。
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