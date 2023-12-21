南市優質教育頻拿滿分 中央一般性教育補助款考核連3年第一

台南市2023年教育成果斐然，除日前經濟日報縣市幸福指數大調查，教育成就滿意度全國第一，另榮獲教育部全國首座適性教學績優縣市獎、教育部「校園資訊基礎環境」考評連續10年全國特優，以及國中小4年累積17校獲教育部品德教育特色學校。今天再宣布，中央一般性教育補助款考核再奪冠，連續3年第一。

市長黃偉哲表示，南市近年來致力推動各項教育政策，針對中央一般性教育補助款考核項目，透過定期會議列管進度、如期如質達標，今年考核成績再度奪冠，優質的教育品質管理成效有目共睹；感謝教育同仁與學校共同努力，為孩子營造優質的教育環境，讓台南市的教育持續進步。

教育局長鄭新輝指出，南市教育在市長的支持與各校的協力推動下，連續3年獲得中央一般性教育補助款考核項目冠軍，實屬不易。2023年各指定考核項目中，「改善國民中小學校園環境」、「學生健康檢查及水域安全基本需求」皆滿分；「國中技藝教育」及「資訊設備與網路維運之資訊設備」也接近滿分，明年將持續依既定教育目標落實推動，與各校共同努力營造優質的教育環境、提升教學品質、照顧好每名學生。

教育局說，國民教育及終身教育執行成效、地方教育發展基金運作情形、高級中等以下學校定期公務統計、藝術才能班設班情況均獲滿分；學生事務與輔導、體育衛生也近滿分。在學生事務與輔導項目方面，將「兒童權利公約」議題融入高中以下學校課程的校數超過95%；短期補習班管理與輔導督促網站揭露相關資訊情形也都正確登錄，教育局對提升各級學校教學品質及維護學生權利也不遺餘力，皆獲肯定。