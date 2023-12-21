影／南市明年度千億總預算過關 黃偉哲： 感謝議員用洪荒之力審查
台南市明年度總預算案1169億5千餘萬元，市議會臨時會今天進行二、三讀會，由議長邱莉莉主持，順利完成三讀，歲出刪減1172萬元，刪減比率僅約0.01％，對總預算順利通過，市長黃偉哲會後表示，感謝議會的支持，議員窮盡洪荒之力，在今年度結束前完成總預算審查。
台南市議會第4屆第4次臨時會今天進行三讀議案二、三讀及審議各項提案，黃偉哲率領各局處首長出席大會。
台南市113年度總預算案，編列歲入預算1124億3466萬餘元，歲出預算1169億5466萬餘元，歲入歲出差短45億2千萬元。
臨時會今天最後一天議程，通過總預算案二、三讀，歲入部分未刪半毛錢，歲出則刪減1172萬元萬元，刪減數占總預算歲出預算約0.01％，比去年歲出刪減1210萬元略減。總預算在刪減後歲出預算數為1169億4294萬餘元。收入、支出刪減差額，由市府依法自行調整，讓收支平衡。另外，附屬單位預算台南交通作業基金停車費收入刪減205萬元。
黃偉哲表示，臨時會總預算審查今天結束，達成在年底前完成明年度總預算，就像立法院20日完成中央政府總預算2兆7千多億已完成3讀通過，今天台南市總預算也通過，感謝議員真的是窮盡洪荒之力，努力地去挖很多東西，會依照建議來改善，有不足的也會再檢討。
黃偉哲說，預算通過後就是執行力，如果執行度不夠是要被審計室檢討，會努力把預算執行好，對市民有利的部分會充分做到，對市民不好的像交通取締、記點等會向中央反應減少民怨，謝謝議員在年底前審查完下年度總預算。
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