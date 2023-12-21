阿里山森林遊樂區姊妹潭步道 全線開放通行

阿里山國家森林遊樂區姊妹潭步道今年4月分區封閉進行步道改善，提高步道平整度讓遊客可舒適行走；農業部林業及自然保育署嘉義分署今天說，現已完成作業即日起全線開放通行。

林業自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，姊妹潭步道改善工程主要是針對石板步道凹凸不平、缺損、積水及混凝土與石板夾雜等情形進行翻修改善及更新潭內涼亭部分木作。

林業自然保育署嘉義分署長李定忠說，姊妹潭步道提高步道平整度及調整適當階高、階深，增加行走舒適度，有助於提升遊憩品質，給遊客安全的山林步行環境。

李定忠說，姊妹潭步道主要是串聯阿里山閣與姊潭、妹潭二處景點，沿線有許多有檜木圍繞，其樹形特殊，不同角度欣賞皆有意象禪意。元旦連假將至，歡迎大家來體驗剛整修完成的姊妹潭步道。

此外，姊潭湖心有涼亭，亭影倒映湖面景色優美，是遊客最愛取景的地點，而潭的周圍有環湖棧道，可供遊客漫步欣賞湖景。此處山林環抱湖水，湖水如翡翠碧綠，樹影倒映湖面，幽雅怡人。

嘉義分署提醒遊客，阿里山國家森林遊樂區位處海拔2000公尺以上，早晚溫差大，請上山的民眾要事先安排好食宿及準備禦寒衣物，並且注意旅遊及行車安全，才能享受一場愉快的身心靈之旅。