嘉市跨年晚會 邀請21組超強卡司迎接2024

嘉義市政府將於31日在市立體育場辦理「迎接2024全嘉藝起來跨年晚會」活動，當天下午3時起、21組超強卡司輪番演出，現場還有市集、超人氣特色胖卡等復刻體育場夜市。

嘉義市政府今天辦理記者會，邀請金曲入圍台語女歌手郭婷筠、電台排行榜冠軍EP王燦熱情開唱，讓大家搶先感受跨年氛圍。今年嘉義市更特別邀請情歌天后「丁噹」一起倒數跨年。

市長黃敏惠在記者會致詞表示，嘉義市跨年晚會更是往年最大陣容，共有21組藝人演出，卡司陣容齊聚不同世代的歌手，有情歌天后丁噹與現場民眾倒數，還包括超級星光大道好歌喉曾梓淞、超級紅人榜翁鈺鈞、亞洲新人歌唱大賽冠軍董育君、金曲入圍台語女歌手郭婷筠、電台排行榜冠軍EP王燦等，一起陪伴市民跨年倒數迎接2024。

嘉義市政府文化局長盧怡君表示，跨年晚會除了有精彩演出外，體育場周邊更安排超人氣特色胖卡，每年一度的體育場夜市也將限定登場。31日活動當天市立體育場周邊將進行道路管制，民眾須留意交通路況指示，也有安排接駁車服務，詳細訊息公告於跨年活動粉絲專頁。