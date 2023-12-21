低碳餐點素素的也美味 佳里奇美醫院營養師團隊教你做

淨零排放也能從日常生活飲食做起，台南佳里奇美醫院舉辦「永續低碳餐PK賽｣，營養科設計「創新低碳植物肉套餐」，把豆腐、毛豆、蓮子、杏鮑菇、紅藜、糙米等食材，巧手做成肉排、菲力等植物肉，做成漢堡、三明治等主食，推出好吃又低熱量的員工餐，讓人看了食指大動，一般民眾有食譜也能在家輕鬆做。

佳里奇美醫院院長周偉倪說，為推動減少浪費的低碳飲食消費模式，包含食在地、食當令、低碳烹調、食材零費、自備環保餐具、惜食減少浪費及選擇綠色餐廳等等的作法指引，對於每項主題以簡單易懂方式，在日常生活中實踐休碳綠生活。

佳里奇美醫院營養科組長李宜樺說，今年推動的「永續低碳餐PK賽｣與「種子教師DIY工作坊｣方案有不錯成果，「植物肉套餐｣讓員工點餐率破表，有板豆腐、麥粉、鮑魚菇加上蔬菜調味做成的日式輕食豆腐漢堡，還有鷹嘴豆、毛豆、香菇、蘑菇加蛋、牛奶、蜂蜜做成的素菲力排佐沙拉，以及植物肉三明治，不但美味滿分，培育的種子教師更學習到植物肉蔬食料理作法，日後可推廣給一般民眾。