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低碳餐點素素的也美味 佳里奇美醫院營養師團隊教你做

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
推廣員工低碳飲食，佳里奇美醫院營養科團隊設計多款植物肉餐點，一般民眾有食譜也能動手做。照／佳里奇美醫院提供
推廣員工低碳飲食，佳里奇美醫院營養科團隊設計多款植物肉餐點，一般民眾有食譜也能動手做。照／佳里奇美醫院提供

淨零排放也能從日常生活飲食做起，台南佳里奇美醫院舉辦「永續低碳餐PK賽｣，營養科設計「創新低碳植物肉套餐」，把豆腐、毛豆、蓮子、杏鮑菇、紅藜、糙米等食材，巧手做成肉排、菲力等植物肉，做成漢堡、三明治等主食，推出好吃又低熱量的員工餐，讓人看了食指大動，一般民眾有食譜也能在家輕鬆做。

佳里奇美醫院院長周偉倪說，為推動減少浪費的低碳飲食消費模式，包含食在地、食當令、低碳烹調、食材零費、自備環保餐具、惜食減少浪費及選擇綠色餐廳等等的作法指引，對於每項主題以簡單易懂方式，在日常生活中實踐休碳綠生活。

佳里奇美醫院營養科組長李宜樺說，今年推動的「永續低碳餐PK賽｣與「種子教師DIY工作坊｣方案有不錯成果，「植物肉套餐｣讓員工點餐率破表，有板豆腐、麥粉、鮑魚菇加上蔬菜調味做成的日式輕食豆腐漢堡，還有鷹嘴豆、毛豆、香菇、蘑菇加蛋、牛奶、蜂蜜做成的素菲力排佐沙拉，以及植物肉三明治，不但美味滿分，培育的種子教師更學習到植物肉蔬食料理作法，日後可推廣給一般民眾。

周偉倪表示，佳里奇美醫院明年將持續推廣，以零廢棄全食利用、全食利用零浪費理念，運用剩食廚餘回收系統種植花草打造佳奇花園，讓醫院、社區與環境相互結合，將「永續最IN」成為現在進行式

推廣員工低碳飲食，佳里奇美醫院營養科團隊設計多款植物肉餐點，一般民眾有食譜也能動手做。記者莊曜聰／攝影
推廣員工低碳飲食，佳里奇美醫院營養科團隊設計多款植物肉餐點，一般民眾有食譜也能動手做。記者莊曜聰／攝影
佳里奇美醫院推廣員工低碳飲食，設計植物肉菜單，明年還要用廚餘回收打造花園，美化醫院環境、增加社區互動。記者莊曜聰／攝影
佳里奇美醫院推廣員工低碳飲食，設計植物肉菜單，明年還要用廚餘回收打造花園，美化醫院環境、增加社區互動。記者莊曜聰／攝影

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