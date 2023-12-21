台南新化果菜市場舊址明年拆除走入歷史、市府編列2億規畫曝光

台南市新化果菜市場遷建後，位在精華區的舊市場用地近6480平方公尺（近2千坪）用地如何活化備受矚目，台南市政府編列約2億元經費，北側將興建「台南市新化區衛生所暨衛福園區」大樓，南側規畫為公園用地兼兒童遊樂場，工務局編列750萬拆除經費經議會審查通過，預計明年4月前拆除，衛福園區大樓設計監照標已進入評選，若按原計畫明年9月可進行招標。

市府指出，新化果菜市場舊址原為都市計畫市3用地，目前北側變更為行政文教區，由衛生局併社會局興建3層樓衛福大樓，由新化衛生所遷入，社會局設置身心障自立生活服務中心、輔具服務據點、複合型身心障社區式服務據點等，計約208坪，可服務200名以上身心障礙者；另擬設立公共托嬰中心，預計收托60名幼兒，約135坪。

另南側土地變更為公園用地，基地有一小塊約20坪私有地，工務局編列「新化舊果菜市場地上物拆除興建工程及新國段196號用地徵收案總經費1千7百萬元」，分年編列預算辦理，其中750萬元為拆除設計及施工費用，舊新化果菜市場目前由農業局辦理報廢中，預計明年4月前拆除復原為平地，預計後年興建。

北側由衛生局和社會局兩機關合併興建3層樓的「醫療及公托」大樓，因有議員建議增設里活動中心，並併入新化戶政所，原戶政所則做為東榮里活動中心，祕書長方進呈說，待民政局簽報，市長核定後，再進行變更設計增建4樓做為活動中心。

議員李偉智提醒，新化舊果菜市場旁仁愛街和民生路口，有一小塊畸零地約20坪不到，基地變更為公園用地，工務局編列400萬元徵收，過程要加強溝通，應盡量合議購地；也要思考機關進駐後民眾洽公停車空間。