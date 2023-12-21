台南9歲男童和母在外爭吵 夜色中徒步5公里返家
台南市9歲男童和母親在外共享晚餐後卻發生爭吵，男童負氣跑開失去蹤影，母親趕緊報警，警方追查，男童在夜色中以1小時從東區走了5公里返回永康區住家，所幸未發生意外。
台南市警局第一分局今天告訴中央社記者，這名9歲男童和母親19日晚上在東區中華東路某家購物中心地下商場共享晚餐後，母子2人前往停車場取車途中，卻因管教問題發生爭吵，男童負氣跑開失去蹤影。
母親雖四處尋找及請商場協助廣播，卻遲遲沒有消息，趕緊報警，警方研判男童可能徒步返家，立刻動員找人，且調閱沿途監視器追查，最終在永康區住家附近街道發現男童。
警方調查，男童當時從東區徒步返回永康區住家，以1小時步行5公里，讓警方不禁佩服男童的膽量和體力，所幸未發生意外，也讓母親鬆了一口氣。
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