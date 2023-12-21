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嘉義市新湖美夜市還沒開張 2千輕檔車車聚先來熱場

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
輕檔車俱樂部全國大會師每年吸引上千車友車聚。圖／翻攝輕檔車俱樂部臉書
輕檔車俱樂部全國大會師每年吸引上千車友車聚。圖／翻攝輕檔車俱樂部臉書

嘉義市新湖美夜市案仍在市府審核當中，本周六、日全國性車聚活動先熱鬧上場；輕檔車俱樂部全國大會師每次都超過千人參加，已成為車界一項盛事，今年第19屆全國大會師地點選在嘉義市前湖美夜市舉辦，2千名額已報名額滿。

車聚主辦「小任」說，輕檔車俱樂部由一群檔車愛好者2001年所組成網路社團，全國會員約9萬多人，自2004年開始每年舉辦輕檔車全國大會師，即使疫情期間也配合防疫政策不間斷，今年是第19屆，首次在嘉義市舉辦，2017年也曾在嘉義縣辦過千人車聚，配合敏道家園愛心募款活動。

「小任」說，2003年開始進口大型重型機車，成立輕檔車俱樂部是為了要和重車區別，250CC以下白牌機車為主，如「野狼」、「KTR」、「金勇」、「王牌」、「追風」等，後來因車友年齡漸長，漸漸地紅、黃牌、無檔速克達等都可以，至今對於是不是有檔已經無所謂了。

他表示，今年在議長、市府等人的協助下選在寬濶的原湖美夜市舉行，協辦單位有市警局、環保、消防局、社會處、林保署嘉義分署等，每年活動都是注重社群與公機關的合作，除了車聚也會到蘭潭淨山，會場消防局有重機事故急救課程、環保局驗排氣等。

「小任」說，車聚強調「安靜」、「安全」、「有風度」輕鬆騎檔車生活態度，騎摩托車不要被汙名化，大家一齊做公益、一起與社會合作，今年現場有150個攤位，當中有50個公益團體攤位，也有20多攤小吃攤，全是「環保市集」，不可以用一次性餐具、容器，如果沒有攜帶，現場有循環餐具提供但要押金100元。

輕檔車俱樂部今年第19屆全國大會師地點選在嘉義市前湖美夜市舉辦，場地正進行整理。記者李宗祐／攝影
輕檔車俱樂部今年第19屆全國大會師地點選在嘉義市前湖美夜市舉辦，場地正進行整理。記者李宗祐／攝影
輕檔車俱樂部今年第19屆全國大會師地點選在嘉義市前湖美夜市舉辦，2千名額已報名額滿。圖／翻攝輕檔車俱樂部臉書
輕檔車俱樂部今年第19屆全國大會師地點選在嘉義市前湖美夜市舉辦，2千名額已報名額滿。圖／翻攝輕檔車俱樂部臉書

嘉義 夜市 餐具

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