南台最美馬賽克藝術聖堂聖奧德堂 布置馬槽迎耶誕

耶誕節腳步近了！天主教嘉義教區聖若望主教座堂，及兼管的歷史建築、南台灣最美的馬賽克拼貼藝術教堂「聖奧德堂」，布置馬槽點燈，聖奧德堂表示61年前，荷蘭神父畢耀遠與美籍宗教藝術家鮑博攜手，建造斜梯形馬賽克藝術教堂，送給台灣人。

61年前，荷蘭神父畢耀遠與美籍宗教藝術家鮑博攜手，在嘉義市台1線忠孝路上，建造斜梯形馬賽克藝術教堂、聖奧德堂，教堂塵封多年，2021年主教鍾安住與90歲畢神父及家人，重新開啟這座宗教藝術聖殿，舉辦鮑博聖經油畫展，當時受邀參加的市長黃敏惠讚嘆說，「不曉得這裡有這麼感動的故事及愛的事物！」。

聖奧德堂是國內首座馬賽克拼貼藝術聖堂，教堂內擁有鮑博創作的馬賽克藝術壁畫19幅，61年前醫療奉獻獎得主、雲林若瑟醫院董事畢耀遠神父，到美國向婦人朗奧德募款，請鮑博設計，教堂閒置10餘年後，逢建堂金慶及畢神父90大壽，教區為神父慶生，同時辦鮑博聖經油畫藝術展及義賣，重新開啟教堂，見證福傳愛的故事。