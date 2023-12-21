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南台最美馬賽克藝術聖堂聖奧德堂 布置馬槽迎耶誕
耶誕節腳步近了！天主教嘉義教區聖若望主教座堂，及兼管的歷史建築、南台灣最美的馬賽克拼貼藝術教堂「聖奧德堂」，布置馬槽點燈，聖奧德堂表示61年前，荷蘭神父畢耀遠與美籍宗教藝術家鮑博攜手，建造斜梯形馬賽克藝術教堂，送給台灣人。
61年前，荷蘭神父畢耀遠與美籍宗教藝術家鮑博攜手，在嘉義市台1線忠孝路上，建造斜梯形馬賽克藝術教堂、聖奧德堂，教堂塵封多年，2021年主教鍾安住與90歲畢神父及家人，重新開啟這座宗教藝術聖殿，舉辦鮑博聖經油畫展，當時受邀參加的市長黃敏惠讚嘆說，「不曉得這裡有這麼感動的故事及愛的事物！」。
聖奧德堂是國內首座馬賽克拼貼藝術聖堂，教堂內擁有鮑博創作的馬賽克藝術壁畫19幅，61年前醫療奉獻獎得主、雲林若瑟醫院董事畢耀遠神父，到美國向婦人朗奧德募款，請鮑博設計，教堂閒置10餘年後，逢建堂金慶及畢神父90大壽，教區為神父慶生，同時辦鮑博聖經油畫藝術展及義賣，重新開啟教堂，見證福傳愛的故事。
聖奧德堂由主教座堂兼管，修女教友們依傳統節慶禮儀，根據聖經故事，在教堂布置仿耶穌誕生的馬槽，將教堂裝飾點綴充滿平安喜樂氛圍；明晚天主教嘉義教區與市政府在鬧區中山路商圈，舉行聖誕踩街報佳音活動；周日晚間主教座堂與普世天主教友，共同舉行平安夜彌撒，隔天上午舉行聖誕彌撒，祈求世界和平，社會安定繁榮，總統立委大選順利平和。
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