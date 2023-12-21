小城文化能量爆發！嘉義子弟黃銘彰榮獲未來大人物及多項設計大獎

平凡製作創辦人暨創意總監黃銘彰與團隊，年底接連斬獲關鍵評論網舉辦的「2023第七屆未來大人物」，以及2023金點設計獎標章、La Vie雜誌「2023台灣創意力100」年度風格創意團隊、Shopping Design雜誌「2023 Taiwan Design BEST100」New Power Discovering等多座文化設計領域重要獎項，為家鄉嘉義增添光彩。

去年返鄉經營創意工作室「平凡製作studio ordinary」的嘉義子弟黃銘彰，嘉中、台大法律系畢業，歷經近10年雜誌產業歷練，2021年回嘉擔任台灣設計展主題館「剛剛好的城市：理想生活再想像」策展人，以及2022年台灣文博會嘉義館共同策展，近2年與嘉市府合作策劃年度創意企劃「+1+1+1 =嘉義式」，並推動發行生活風格雜誌「+1+1+1」，深度投入地方創生，近年設計導入嘉市城市蛻變過程扮演關鍵角色。

「近年來，從嘉義厚實文化底蘊迸發而來飽滿設計能量，逐漸讓這座小城被更多人看見。」黃銘彰說，「非常幸運能夠有機會返鄉生活，一直被大家照顧，無論是最緊密工作室夥伴、始終支持公部門夥伴，還是一起合作其他團隊戰友們。」

「未來大人物」尋找35歲以下正在改變社會年輕人，呈現他們故事，發揚他們精神，把成功定義還給每個人。本屆活動聚焦地方創生、孩童教育、身障權益、性別平權及銀髮關懷等關鍵議題，由影響力學院創辦人、作家、新創導師、資深公關人丁菱娟擔任評審團主席，領銜多位民間代表、歷屆未來大人物代表、關鍵評論網媒體集團代表，經過6個月嚴謹評選，從近200組參賽者評選出最終20組年輕創變者。