快訊

2024生肖財運(上)／鼠量力而為、龍別借貸投資、兩生肖下半年當心被詐騙

黑道揭秘日本監獄生態！看病免費但風險高 休息時讀「三國」小說最夯

救通膨靠一張嘴？阿根廷新政府的貨幣貶值政策

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小城文化能量爆發！嘉義子弟黃銘彰榮獲未來大人物及多項設計大獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
平凡製作創辦人暨創意總監黃銘彰與團隊，榮獲金點設計獎。圖／黃銘彰提供
平凡製作創辦人暨創意總監黃銘彰與團隊，榮獲金點設計獎。圖／黃銘彰提供

平凡製作創辦人暨創意總監黃銘彰與團隊，年底接連斬獲關鍵評論網舉辦的「2023第七屆未來大人物」，以及2023金點設計獎標章、La Vie雜誌「2023台灣創意力100」年度風格創意團隊、Shopping Design雜誌「2023 Taiwan Design BEST100」New Power Discovering等多座文化設計領域重要獎項，為家鄉嘉義增添光彩。

去年返鄉經營創意工作室「平凡製作studio ordinary」的嘉義子弟黃銘彰，嘉中、台大法律系畢業，歷經近10年雜誌產業歷練，2021年回嘉擔任台灣設計展主題館「剛剛好的城市：理想生活再想像」策展人，以及2022年台灣文博會嘉義館共同策展，近2年與嘉市府合作策劃年度創意企劃「+1+1+1 =嘉義式」，並推動發行生活風格雜誌「+1+1+1」，深度投入地方創生，近年設計導入嘉市城市蛻變過程扮演關鍵角色。

「近年來，從嘉義厚實文化底蘊迸發而來飽滿設計能量，逐漸讓這座小城被更多人看見。」黃銘彰說，「非常幸運能夠有機會返鄉生活，一直被大家照顧，無論是最緊密工作室夥伴、始終支持公部門夥伴，還是一起合作其他團隊戰友們。」

「未來大人物」尋找35歲以下正在改變社會年輕人，呈現他們故事，發揚他們精神，把成功定義還給每個人。本屆活動聚焦地方創生、孩童教育、身障權益、性別平權及銀髮關懷等關鍵議題，由影響力學院創辦人、作家、新創導師、資深公關人丁菱娟擔任評審團主席，領銜多位民間代表、歷屆未來大人物代表、關鍵評論網媒體集團代表，經過6個月嚴謹評選，從近200組參賽者評選出最終20組年輕創變者。

黃銘彰說，在打磨風格、實踐創意長路上，平凡製作只是剛學會步行嬰孩，未來還有非常多要學習地方，希望有機會與團隊夥伴繼續前行，在講求迅速、訊息極碎片化時代，持續創造能讓心靈找到寄託、事物其後脈絡得以彰顯作品。

平凡製作創辦人暨創意總監黃銘彰（左）斬獲關鍵評論網舉辦的「2023第七屆未來大人物」。圖／未來大人物提供
平凡製作創辦人暨創意總監黃銘彰（左）斬獲關鍵評論網舉辦的「2023第七屆未來大人物」。圖／未來大人物提供
平凡製作創辦人暨創意總監黃銘彰（左二）與團隊。圖／黃銘彰提供
平凡製作創辦人暨創意總監黃銘彰（左二）與團隊。圖／黃銘彰提供
平凡製作創辦人暨創意總監黃銘彰與團隊榮獲台灣設計 BEST100。圖／Shopping Design提供
平凡製作創辦人暨創意總監黃銘彰與團隊榮獲台灣設計 BEST100。圖／Shopping Design提供
平凡製作創辦人暨創意總監黃銘彰（右）與團隊榮獲台灣創意力100。圖／La Vie提供
平凡製作創辦人暨創意總監黃銘彰（右）與團隊榮獲台灣創意力100。圖／La Vie提供

嘉義

延伸閱讀

嘉義茶賽常勝軍蘇楠雄再奪兩岸鬥茶茶王 青心烏龍組台灣13連霸

王燦瘦5公斤重返8點檔榮耀！改頭換面將在嘉義舞台開唱

嘉義大林鵝場染H5N1高病原禽流感 逾6000種鵝被撲殺

夫婿涉賄不起訴 嘉義鄉代林芳琪二審逆轉判當選有效

相關新聞

小城文化能量爆發！嘉義子弟黃銘彰榮獲未來大人物及多項設計大獎

平凡製作創辦人暨創意總監黃銘彰與團隊，年底接連斬獲關鍵評論網舉辦的「2023第七屆未來大人物」，以及2023金點設計獎標...

嘉義巿增肌減脂大賽共減661公斤 獲勝團隊個人減重秘訣曝

嘉義市政府連辦3年「揪你運動」增肌減脂競賽，日前衛生局長廖育瑋頒獎，表揚努力6個月增肌減脂有成的5個團隊及52名職場員工...

嘉義茶賽常勝軍蘇楠雄再奪兩岸鬥茶茶王 青心烏龍組台灣13連霸

2023第13屆「兩岸鬥茶—茶王爭霸賽」昨天在大陸廈門市決賽，青心烏龍組由嘉義縣承德精製茶業蘇楠雄奪得茶王，他2017年...

台南善化苗圃巷車難轉進台1 號誌調整改善

南科台南園區從業人員突破9萬人，善化區省道台1線車流量大，其中有1段為西側西拉雅大道匯入，往南不到40公尺，東側又有苗圃...

野生烏魚子產量穩定 雲林每台斤降100元

即將進入烏魚盛產旺季，今年受暖冬影響，雲林地區的養殖烏魚子產量減少，野生烏魚子產況則穩定，雲林區漁會總幹事林傳育指出，今...

台南正統鹿耳門聖母廟 8萬盞光明燈牆啟用點燈

台南正統鹿耳門聖母廟歷經3次重建，適逢入火安座42周年祭儀大典，廟方以AI晶片打造8萬盞財利燈、光明燈牆，今舉辦點燈啟用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。