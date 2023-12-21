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嘉義巿增肌減脂大賽共減661公斤 獲勝團隊個人減重秘訣曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府連辦3年「揪你運動」增肌減脂競賽，衛生局長廖育瑋(中)頒獎表揚個人組減脂第一名人文新境牙醫診所員工張惠雅。圖／嘉市衛生局提供
嘉義市政府連辦3年「揪你運動」增肌減脂競賽，衛生局長廖育瑋(中)頒獎表揚個人組減脂第一名人文新境牙醫診所員工張惠雅。圖／嘉市衛生局提供

嘉義市政府連辦3年「揪你運動」增肌減脂競賽，日前衛生局長廖育瑋頒獎，表揚努力6個月增肌減脂有成的5個團隊及52名職場員工，合計減輕體重661公斤、減少體脂肪223公斤，個人組減脂第1名張惠雅，體脂肪減少12.9公斤，感謝市府透過競賽鼓勵運動，讓她找回健康和人生第1次穿上S號服裝成就感。

嘉義高工教師團隊獲得「減脂率」團體組第1名，教師白景文說，報名參賽後，揪團除吃飯多了運動選項，同仁常相約路跑、游泳、打籃球與打羽球等多元運動，把每天運動項目時間傳在群組，互相提醒「運動了沒？」「別吃太多！」大家相互警惕，別讓自己成為豬隊友，參賽讓大家養成固定運動習慣，還有許多難忘糗事回憶，互相激勵成為最佳動力，大家相約明年繼續參賽。

人文新境牙醫診所員工張惠雅減脂36.4%，奪個人組減脂第1名，她因健檢報告意識到健康亮起紅燈，加入診所揪團運動行列。剛開始還忍不住想吃甜點，後來改成原地超慢跑，再獎勵吃些堅果，活動期間體脂肪減少12.9公斤。

衛生局說，國健署110年工作人口健康促進現況電話調查，職場員工高血壓、糖尿病等慢性病成長；近8成每日蔬果食用量未達3蔬2果的建議量；近5成每周未達150分鐘以上中等強度身體活動量；近4成5BMI（身體質量指數）大於24(含)以上。職場上班族普遍有慢性病、運動不足及體重超標的問題。

今年增肌減脂賽，共34組公私團體、598人報名，580人完成前測、488人完成後測，以計算增肌及減脂率取團體組最佳成績前5名，取個人組、持續參加組及代謝症候群組最佳成績前10名。競賽期間，衛生局舉辦運動醫學、營養、醫療減重講座及專業教練運動課、健身房體驗課等，更推出團訂健康餐，從多管道協助參賽者達成增肌減脂目標。

嘉義市政府連辦3年「揪你運動」增肌減脂競賽，衛生局長廖育瑋(中)頒獎表揚「減脂率」團體組第一名嘉義高工教師團隊。圖／嘉市衛生局提供
嘉義市政府連辦3年「揪你運動」增肌減脂競賽，衛生局長廖育瑋(中)頒獎表揚「減脂率」團體組第一名嘉義高工教師團隊。圖／嘉市衛生局提供

運動 衛生局 脂肪

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