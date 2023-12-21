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嘉義茶賽常勝軍蘇楠雄再奪兩岸鬥茶茶王 青心烏龍組台灣13連霸
2023第13屆「兩岸鬥茶—茶王爭霸賽」昨天在大陸廈門市決賽，青心烏龍組由嘉義縣承德精製茶業蘇楠雄奪得茶王，他2017年首奪茶王，睽違6年再奪茶王，他創「蓁記號火烏龍」品牌茶，由水墨畫大師歐豪年題字，這次以阿里山高山烏龍冬茶參賽，茶園管理天時、地利，加上人為用心烘焙，脫穎而出。
阿里山茶協會會長林建村率幹部，帶台灣初賽勝出的50件茶樣，搭機到廈門與大陸茶農初賽勝出茶葉，由兩岸茶專家組成評審團評定，林建村說，兩岸鬥茶邁入第13屆，未中斷。今年台灣共250名茶農參賽，初賽評選50件，再送廈門決賽頒獎，台灣定12月31日在嘉市小原婚宴餐廳頒獎表揚；兩岸鬥茶青心烏龍組茶王由台灣茶農寫下13連霸紀錄，製茶水準極高。
蘇楠雄說，大阿里山區高山茶比賽興盛，激烈競爭，茶農在茶園管理、施肥及製茶技術切磋，品質越來越好，青心烏龍有獨到之處，參加鬥茶冬茶湯水碧綠、入口滑順、香氣高雅，茶葉去梗，葉片工整，獲得好評。
番路鄉茶農蘇楠雄1989年退伍，返鄉發揚台茶傳統炭焙技藝，長年守著瀰漫龍眼炭香和茶香炭焙室，忍受高溫，以龍眼木炭焙烏龍，將台灣茶作成好存放、可收藏的老茶，自創「「蓁記號火烏龍」品牌，1991年至2018年共獲鹿谷、阿里山、梅山農會、兩岸鬥等比賽獎牌300面，是同業眼中「茶王」。
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