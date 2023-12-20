快訊

柯文哲反對成立特偵組：主政者更方便操縱 蔡政府司法改革最讓人失望

政見會談違建爭議 賴清德：「老家交公益信託」作為礦工生活紀念館

台南正統鹿耳門聖母廟 8萬盞光明燈牆啟用點燈

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南正統鹿耳門聖母廟歷經3次重建，適逢入火安座42周年祭儀大典，廟方以AI晶片打造8萬盞財利燈、光明燈牆，今舉辦點燈啟用儀式。記者萬于甄／攝影
台南正統鹿耳門聖母廟歷經3次重建，適逢入火安座42周年祭儀大典，廟方以AI晶片打造8萬盞財利燈、光明燈牆，今舉辦點燈啟用儀式。記者萬于甄／攝影

台南正統鹿耳門聖母廟歷經3次重建，適逢入火安座42周年祭儀大典，廟方以AI晶片打造8萬盞財利燈、光明燈牆，今舉辦點燈啟用儀式，吸引許多信眾共襄盛舉，場面相當熱鬧。

廟方表示，一年一度的安座周年慶，吸引全台友宮前來參香，現場貴賓雲集，是聖母廟特別熱鬧的時刻，今年更建構「全台最大光明燈牆」，並利用尖端科技AI晶片，點亮約8萬盞財利燈、光明燈牆，分別設置在五王殿、媽祖殿，作為敬獻給正統鹿耳門聖母廟的獻禮。

祭儀大典依循古禮祭祀完成後，熱鬧的煙火秀點亮聖母廟夜空，三大武陣「郭岑寮金獅陣」、「蚵寮角白鶴陣」、「虎尾寮宋江陣」依序演武，呈現「金獅獻瑞」、「白鶴童子」、「八卦陣黃蜂出巢」的經典陣式，獲得滿堂彩。

廟方強調，聖母廟歷經3次重建滿42周年，未來會持續努力與各界攜手合作，朝休閒、文化、觀光、慈善、旅遊等面向推廣，而農曆過年將近，相信最新最大的光明燈、財利燈牆可以照亮信眾運途，也歡迎民眾前來祈福平安。

農曆過年 周年慶 宋江陣

延伸閱讀

台南正統鹿耳門聖母廟42周年慶 趙少康誠意參拜祈福

正統鹿耳門聖母廟改造園區 悟智樂園將變身廟徽公園

白沙屯媽祖隔4年再臨花蓮 雙媽會合體遶境引轟動

旗津天后宮350週年建醮大典 豎燈篙揭開序幕

相關新聞

台南正統鹿耳門聖母廟42周年慶 趙少康誠意參拜祈福

台南正統鹿耳門聖母廟適逢入火安座42周年祭儀大典，國民黨副總統候選人趙少康晚間也出席參拜致詞時提到，侯友宜市長因今晚要參...

台南正統鹿耳門聖母廟 8萬盞光明燈牆啟用點燈

台南正統鹿耳門聖母廟歷經3次重建，適逢入火安座42周年祭儀大典，廟方以AI晶片打造8萬盞財利燈、光明燈牆，今舉辦點燈啟用...

嘉義大林鵝場染H5N1高病原禽流感 逾6000種鵝被撲殺

農業部防檢署表示，收到獸醫研究所通知，嘉義縣大林鎮1種鵝場（主動通報）確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，嘉...

張榮發基金會守護雲林學童 藝文課、晚餐升級

張榮發基金會長期關懷偏鄉教育，得知雲林縣尚有許多國小藝文課程、課後晚餐部分經費不足，決定挹注400萬元，包括補助46所參...

「嘉義TPASS」399元通勤月票開放預購 下月2日啟用範圍雲嘉南區

嘉義跨城際通勤月票今天開放預購，民眾可持悠遊卡、一卡通、愛金卡到嘉市火車站、先期轉運中心、嘉義客運中山站及嘉義縣公車處大...

「台南好Young」搖滾耶誕演唱會 林宥嘉獨家開唱40分

「台南好Young」搖滾耶誕演唱會23日登場，市府今天公布華語樂壇天王林宥嘉將擔綱壓軸主角，這也是今年林宥嘉全台唯一一場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。