台南正統鹿耳門聖母廟 8萬盞光明燈牆啟用點燈
台南正統鹿耳門聖母廟歷經3次重建，適逢入火安座42周年祭儀大典，廟方以AI晶片打造8萬盞財利燈、光明燈牆，今舉辦點燈啟用儀式，吸引許多信眾共襄盛舉，場面相當熱鬧。
廟方表示，一年一度的安座周年慶，吸引全台友宮前來參香，現場貴賓雲集，是聖母廟特別熱鬧的時刻，今年更建構「全台最大光明燈牆」，並利用尖端科技AI晶片，點亮約8萬盞財利燈、光明燈牆，分別設置在五王殿、媽祖殿，作為敬獻給正統鹿耳門聖母廟的獻禮。
祭儀大典依循古禮祭祀完成後，熱鬧的煙火秀點亮聖母廟夜空，三大武陣「郭岑寮金獅陣」、「蚵寮角白鶴陣」、「虎尾寮宋江陣」依序演武，呈現「金獅獻瑞」、「白鶴童子」、「八卦陣黃蜂出巢」的經典陣式，獲得滿堂彩。
廟方強調，聖母廟歷經3次重建滿42周年，未來會持續努力與各界攜手合作，朝休閒、文化、觀光、慈善、旅遊等面向推廣，而農曆過年將近，相信最新最大的光明燈、財利燈牆可以照亮信眾運途，也歡迎民眾前來祈福平安。
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