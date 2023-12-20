聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南正統鹿耳門聖母廟42周年慶 趙少康誠意參拜祈福
台南正統鹿耳門聖母廟適逢入火安座42周年祭儀大典，國民黨副總統候選人趙少康晚間也出席參拜致詞時提到，侯友宜市長因今晚要參加電視政見發表會，無法親自前來，侯也特別交代表要向大家問好。
趙少康表示，很榮幸參加正統鹿耳門聖母廟42周年大慶，現場看到700桌7000名來自全台各地的鄉親，真的非常感動，相信天上聖母看到大家的誠意，一定會保佑台灣風調雨順、政治越來越清廉，兩岸越來越和平。
趙更逗趣說，自己也非常有誠意，做3小時車程到鹿耳門聖母廟致詞3分鐘，相信天上聖母一定會祝福。趙少康也提到，因侯友宜市長今晚要參加電視政見發表會，無法親自前來，他特別交代表要向大家問好。
隨後，正統鹿耳門聖母廟主委王增榮也號召大家，高喊「侯友宜凍蒜！趙少康凍蒜」，炒熱氣氛。台南正統鹿耳門聖母廟一年一度的安座周年慶，吸引全台友宮前來參香、貴賓雲集，中華統一促進黨總裁張安樂也是座上賓之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言