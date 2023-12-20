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台南正統鹿耳門聖母廟42周年慶 趙少康誠意參拜祈福

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
國民黨副總統候選人趙少康（中）今晚出席台南正統鹿耳門聖母廟42周年慶典。記者萬于甄／攝影
國民黨副總統候選人趙少康（中）今晚出席台南正統鹿耳門聖母廟42周年慶典。記者萬于甄／攝影

台南正統鹿耳門聖母廟適逢入火安座42周年祭儀大典，國民黨副總統候選人趙少康晚間也出席參拜致詞時提到，侯友宜市長因今晚要參加電視政見發表會，無法親自前來，侯也特別交代表要向大家問好。

趙少康表示，很榮幸參加正統鹿耳門聖母廟42周年大慶，現場看到700桌7000名來自全台各地的鄉親，真的非常感動，相信天上聖母看到大家的誠意，一定會保佑台灣風調雨順、政治越來越清廉，兩岸越來越和平。

趙更逗趣說，自己也非常有誠意，做3小時車程到鹿耳門聖母廟致詞3分鐘，相信天上聖母一定會祝福。趙少康也提到，因侯友宜市長今晚要參加電視政見發表會，無法親自前來，他特別交代表要向大家問好。

隨後，正統鹿耳門聖母廟主委王增榮也號召大家，高喊「侯友宜凍蒜！趙少康凍蒜」，炒熱氣氛。台南正統鹿耳門聖母廟一年一度的安座周年慶，吸引全台友宮前來參香、貴賓雲集，中華統一促進黨總裁張安樂也是座上賓之一。

台南正統鹿耳門聖母廟今晚舉辦入火安座42周年祭儀大典平安宴，中華統一促進黨總裁張安樂（前右）也是座上賓。記者萬于甄／攝影
台南正統鹿耳門聖母廟今晚舉辦入火安座42周年祭儀大典平安宴，中華統一促進黨總裁張安樂（前右）也是座上賓。記者萬于甄／攝影
台南正統鹿耳門聖母廟件3建42周年祭儀大典平安宴，席開百桌，場面相當盛大。記者萬于甄／攝影
台南正統鹿耳門聖母廟件3建42周年祭儀大典平安宴，席開百桌，場面相當盛大。記者萬于甄／攝影

趙少康 侯友宜 台南 2024選舉 2024總統選舉

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