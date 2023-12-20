台南正統鹿耳門聖母廟42周年慶 趙少康誠意參拜祈福

台南正統鹿耳門聖母廟適逢入火安座42周年祭儀大典，國民黨副總統候選人趙少康晚間也出席參拜致詞時提到，侯友宜市長因今晚要參加電視政見發表會，無法親自前來，侯也特別交代表要向大家問好。

趙少康表示，很榮幸參加正統鹿耳門聖母廟42周年大慶，現場看到700桌7000名來自全台各地的鄉親，真的非常感動，相信天上聖母看到大家的誠意，一定會保佑台灣風調雨順、政治越來越清廉，兩岸越來越和平。

趙更逗趣說，自己也非常有誠意，做3小時車程到鹿耳門聖母廟致詞3分鐘，相信天上聖母一定會祝福。趙少康也提到，因侯友宜市長今晚要參加電視政見發表會，無法親自前來，他特別交代表要向大家問好。