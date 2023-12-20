嘉義大林鵝場染H5N1高病原禽流感 逾6000種鵝被撲殺

農業部防檢署表示，收到獸醫研究所通知，嘉義縣大林鎮1種鵝場（主動通報）確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，嘉義縣家畜疾病防治所執行20月齡種鵝6638隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒作業。

112年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計49例（陸禽40場、鴨3場、鵝4場、水陸禽混養2場）。

防檢署說，按氣象署預報今日寒流來襲，今明兩日各地早晚溫度非常寒冷，週召開開第6次候鳥遷徙預警會議，專家研判預估會有一波冬候鳥隨寒流抵台，另10月起我國候鳥路徑上游國家日本出現4例蛋雞場及59件候（野）鳥高病原性禽流感案例，韓國出現20例禽場及4件候（野）鳥高病原性禽流感案例，透過候（野）鳥遷徙將禽流感病毒傳入我國禽場風險增高，請養禽業者務必加強防範。

防檢署說，候(野)鳥遷徙，在全球已造成多起高病原性禽流感禽場案例，我國候鳥路徑上游國家日本與韓國禽場及候（野）鳥皆已發現禽流感案例，且國內又有H5N1亞型高病原性禽流感禽場與候（野）鳥案例，顯示已進入禽流感高風險時節，防檢署呼籲國內養禽業者務必要提高警覺嚴加防範。

防檢署表示，應立即落實場內防鳥設施、禽場進出管制及消毒等生物安全措施。另各縣市動物防疫機關也將持續執行高風險區域消毒作業，共同防堵疫情發生與傳播風險。