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台江16寮故事編成RAP歌謠孩童傳唱 百年後讓人記得

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社區大學台江分校與文化局慶祝台江建庄2百年，今天發表6所國小學生以台語錄唱的「做伙來唱台江歌」RAP歌謠。記者鄭惠仁／攝影
台南社區大學台江分校與文化局慶祝台江建庄2百年，今天發表6所國小學生以台語錄唱的「做伙來唱台江歌」RAP歌謠。記者鄭惠仁／攝影

台南社區大學台江分校與文化局慶祝台江建庄2百年，今天發表6所國小學生以台語錄唱的「做伙來唱台江歌」RAP歌謠，並有教學包分享各校傳唱。台江分校執行長吳茂成說，透過歌曲是最好的文化傳承方式之一，教育是長長久久的事業，也須一步步來完成。

台江分校作曲班老師陳婉菱；小城綾子，今年7月受邀，帶領學生於台江文化中心進行4天的RAP夏令營，陳婉菱將25首作曲班學員創作的台江16寮歌曲，改編為「做伙來唱台江歌」，進而錄製並推出CD及教學包，今天下午在台江文化中心發表。

老師鄭忠勝說，共有海佃、安順、海東、長安、和順、安定南新6所國小學生參加，但教唱僅4天，小朋友就展現天分與學習力，很快學會，接著展開錄唱，並完成品。「做伙來唱台江歌」是音樂和台將歷史文化、社區、親師生結合的作品，也看到希望與滿滿的人情味。

文化局表示，創作過程看到了素人潛力無限，歌曲傳遞了豐富生態景象、文化生活底蘊，以及台江人的信仰與滿滿的人情味。以前安南區人被認為是草台地人，現在安南區人自稱是台江人，並以台江人為傲。台江分校與社群長期推動台語深耕教育，培育台江孩子習唱台江歌，文化局也製作教學包，供學校教育推廣，延續在地歌謠文化。

吳茂成說，為故鄉寫歌，透過歌曲傳唱是傳承文化最好的方式之一，甚至比文學還有影響力，50年、100年後，大家已經不在，但藉由歌曲，仍能讓人記得台江16寮過去總總。

台江 小學生 文化局

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