快訊

跪了！Gen.G稱台灣國家遭小粉紅出征 官方刪文道歉取消來台

中職／陳俊秀去兄弟 猿隊選擇陳柏豪+657萬元補償

一圖曝地表被冰封住了 氣象粉專：這波寒流冷空氣非常強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／綠揭露「李全教與他的光電黑金小夥伴」李：推卸責任

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會民進黨團今天召開「李全教與他的國民黨光電黑金小夥伴」，揭露88槍涉嫌幕後指使的王文宗幕後關係圖。記者吳淑玲／攝影
台南市議會民進黨團今天召開「李全教與他的國民黨光電黑金小夥伴」，揭露88槍涉嫌幕後指使的王文宗幕後關係圖。記者吳淑玲／攝影

台南市第4選區立委候選人李全教昨開記者會指台南88槍擊案起因是「賴清德的政治心腹郭再欽」，郭鎖定大型能源集團下手「揩油」，形同「綠能蟑螂」；台南市民進黨團今開記者會「李全教與他的國民黨光電黑金小夥伴，幕後關係全揭露」反擊；李全教競總表示只看到一黨獨大、推卸責任。

台南88槍槍擊案震驚全台，綠營強打廣告、民進黨總統候選人賴清德公開指參與的是國民黨人、「幕後黑手」學甲慈濟宮董事長王文宗與參選立委的前議長李全教關係菲淺。

民進黨團幹事長蔡筱薇說，李全教刻意烏賊戰抹黑賴清德，李是想轉移焦點，因為台南人都知道王文宗、謝龍介才是李全教政治及事業上的心腹。

民進黨團表示，光電糾紛的始作俑者大多跟國民黨關係密切，88槍檢方起訴涉嫌幕後指使的王文宗正是核心人物，國民黨卻帶風向栽贓給民進黨，放假消息大打烏賊戰，企圖影響選舉，根本就是「黑狗偷吃，白狗擔罪」。

蔡筱薇指出，王文宗與國民黨關係密切，多次捐贈政治獻金給國民黨，還擔任過國民黨全國黨代表、前總統馬英九後援會會長、黨主席朱立倫競選總統時的主委、台南市前議員謝龍介競選幕僚，但王文宗被起訴後，朱立倫立即切割喊不認識，但從許多照片可證明王文宗多次為謝龍介輔選，國民黨竟然卸責，拿民進黨及賴清德混淆視聽、招搖撞騙。

蔡表示，王文宗在謝龍介參選市長的時候，陪同謝拜廟、掃街，對於國民黨的贊助更是不遺餘力，本來一起同甘共苦的兄弟，反而因為謝龍介爭取不分區立委而被切割，不知道王文宗心裡做何感想。

朱正軒說，李全教過去壟斷兩岸契作虱目魚，如今介入光電開發，李全教勢力龐大，就算以無黨籍身分投入選戰，站在身旁的也都還是國民黨議員，侯友宜曾說過不要讓黑金復辟，但侯友宜昨天原訂合體李全教，因遇到民眾抗議「不要跟黑金站在一起，不要跟賄選的李全教站一起」，才取消陪同李掃街的活動。

李全教競總發言人李佳容表示，民進黨團記者會只看見一黨獨大、完全執政的推卸責任，對於龐大的光電利益分贓不均，把責任推給王文宗，感到非常遺憾，台南人都知道新潮流在光電利益下的蠻橫和獨占，這一點也是賴清德為什麼多次回防本命區的原因。

台南市議會民進黨團今天召開「李全教與他的國民黨光電黑金小夥伴」，揭露88槍涉嫌幕後指使的王文宗幕後關係圖。記者吳淑玲／攝影
台南市議會民進黨團今天召開「李全教與他的國民黨光電黑金小夥伴」，揭露88槍涉嫌幕後指使的王文宗幕後關係圖。記者吳淑玲／攝影

李全教 國民黨 王文宗 2024雲嘉南立委 2024選舉

延伸閱讀

不只「賴皮寮」！賴清德台南新房也有維安 謝龍介：到底有幾個住所

曝侯友宜曾為弟兄腦袋開花流淚 謝龍介：英雄好漢值得珍惜

影／侯友宜同台李全教 演講中男子高喊「反對與黑金同台」

影／賴清德指88槍擊案李全教難脫干係 李控賴心腹涉弊

相關新聞

拓展產銷新紀元 南市農漁冷鏈雙核心明年啟用

台南市政府農業局表示，南市農漁產豐富，積極建置農漁冷鏈雙核心拓展商機，玉井農產加工及冷鏈物流中心及將軍漁港建置智慧水產加...

嘉義長庚醫院攜手安仁家園簽署MOU 照顧偏鄉弱勢兒童

嘉義長庚醫院與嘉義縣私立安仁家園合作推動兒少保護計畫，關懷嘉義縣沿海地區的弱勢兒少，嘉義長庚醫院院長楊仁宗、安仁家園主任...

影／綠揭露「李全教與他的光電黑金小夥伴」李：推卸責任

台南市第4選區立委候選人李全教昨開記者會指台南88槍擊案起因是「賴清德的政治心腹郭再欽」，郭鎖定大型能源集團下手「揩油」...

影／雲林區漁會席開200桌辦烏魚千人大餐 烏魚子還降價了

每年冬至前後10天是烏魚盛產旺季，今年受暖冬影響，雲林地區的養殖烏魚子產量減少，不過野生烏魚子產況穩定，雲林區漁會總幹事...

看好南科未來發展！特定區F、G區9成地主選擇配地 明年抽籤

因應南科台南園區發展帶動交通及住商需求，南市府地政局辦理特定區F、G區區段徵收工程，逾100公頃面積進度已超過79％，看...

雲林TPASS月票199元全台最低價26日上線 即日起開放預購

雲林縣TPASS公共運輸定期票將於本月26日上線，月票199元與花蓮縣同為全台最低價，即日起開放預購，縣府推出獨家優惠，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。