影／綠揭露「李全教與他的光電黑金小夥伴」李：推卸責任

台南市第4選區立委候選人李全教昨開記者會指台南88槍擊案起因是「賴清德的政治心腹郭再欽」，郭鎖定大型能源集團下手「揩油」，形同「綠能蟑螂」；台南市民進黨團今開記者會「李全教與他的國民黨光電黑金小夥伴，幕後關係全揭露」反擊；李全教競總表示只看到一黨獨大、推卸責任。

台南88槍槍擊案震驚全台，綠營強打廣告、民進黨總統候選人賴清德公開指參與的是國民黨人、「幕後黑手」學甲慈濟宮董事長王文宗與參選立委的前議長李全教關係菲淺。

民進黨團幹事長蔡筱薇說，李全教刻意烏賊戰抹黑賴清德，李是想轉移焦點，因為台南人都知道王文宗、謝龍介才是李全教政治及事業上的心腹。

民進黨團表示，光電糾紛的始作俑者大多跟國民黨關係密切，88槍檢方起訴涉嫌幕後指使的王文宗正是核心人物，國民黨卻帶風向栽贓給民進黨，放假消息大打烏賊戰，企圖影響選舉，根本就是「黑狗偷吃，白狗擔罪」。

蔡筱薇指出，王文宗與國民黨關係密切，多次捐贈政治獻金給國民黨，還擔任過國民黨全國黨代表、前總統馬英九後援會會長、黨主席朱立倫競選總統時的主委、台南市前議員謝龍介競選幕僚，但王文宗被起訴後，朱立倫立即切割喊不認識，但從許多照片可證明王文宗多次為謝龍介輔選，國民黨竟然卸責，拿民進黨及賴清德混淆視聽、招搖撞騙。

蔡表示，王文宗在謝龍介參選市長的時候，陪同謝拜廟、掃街，對於國民黨的贊助更是不遺餘力，本來一起同甘共苦的兄弟，反而因為謝龍介爭取不分區立委而被切割，不知道王文宗心裡做何感想。

朱正軒說，李全教過去壟斷兩岸契作虱目魚，如今介入光電開發，李全教勢力龐大，就算以無黨籍身分投入選戰，站在身旁的也都還是國民黨議員，侯友宜曾說過不要讓黑金復辟，但侯友宜昨天原訂合體李全教，因遇到民眾抗議「不要跟黑金站在一起，不要跟賄選的李全教站一起」，才取消陪同李掃街的活動。