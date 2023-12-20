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看好南科未來發展！特定區F、G區9成地主選擇配地 明年抽籤

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
南科特定區F、G區徵收進度順利，台南市長黃偉哲今天視察工程，要求部分道路優先通車，解決南科壅塞問題。照／台南市政府提供
南科特定區F、G區徵收進度順利，台南市長黃偉哲今天視察工程，要求部分道路優先通車，解決南科壅塞問題。照／台南市政府提供

因應南科台南園區發展帶動交通及住商需求，南市府地政局辦理特定區F、G區區段徵收工程，逾100公頃面積進度已超過79％，看好周邊前景，原地主有99％選擇配地，明年初將開放民眾抽籤；台南市長黃偉哲今天視察工程進度，指示目加溜灣大道延伸段及大順六路等要優先通車，以紓解目前通勤時間當地交通壅塞情形。

地政局長陳淑美指出，南科FG開發面積超過100公頃，進度達79%，包括目加溜灣大道延伸段，以及大順六路等工區已經提前完工，優先開放後配合南科環狀交通路網，將可疏解園區上、下班尖峰時間車流，主體工程預計明年3月完成，另外第4、5工區公園、滯洪池執行考古搶救，進度延宕但不影響民眾配地，陳淑說，F、G開發區地主近640位，有9成9選擇領地，明年初讓民眾抽籤配地。

台南市長黃偉哲視察時提到，永康大橋重劃區在16、7年前開發時，有8成的地主選擇領錢，與現在南科特定區F、G區形成強烈對比，這也顯示各界非常看好南科周邊未來發展。

黃偉哲說，未來該處將闢建面積約1公頃的停車場，將有助於新市、善化的繁榮，另外為因應發展所需及生活、服務性用地需求，後續主題工程務必如期如質完成，黃偉哲表示，F、G區屬於區段徵收後的第2批，而A到O區域已得到內政部都委會核准，未來市府將全力推動南科基地擴大、產發區與生活區完整發展，讓園區就業者能在當地落腳。

南科特定區F、G區徵收進度順利，台南市長黃偉哲今天視察工程，要求部分道路優先通車，解決南科壅塞問題。記者莊曜聰／攝影
南科特定區F、G區徵收進度順利，台南市長黃偉哲今天視察工程，要求部分道路優先通車，解決南科壅塞問題。記者莊曜聰／攝影

南科 黃偉哲 重劃區 開發區

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