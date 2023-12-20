南科西拉雅大道紅燈、綠燈同時亮路人傻眼 明年1月改善

南科台南園區從業人員突破9萬人，上下班車流多造成多處交通瓶頸，西拉雅大道與台1線省道交接處車多，又有一處苗圃路鄰近路口，通勤時間經常造成交通瓶頸，號誌經過多次調整仍未能有效解決，反而讓用路人看得眼花繚亂，地方民眾撥打1999專線、po網抱怨，南市交通局、公路總局新化工務段及相關單位會勘後，決議將調整燈號同步時間並設置直立式號誌改善，最快明年1月中完成。

台1線與西拉雅大道交接的T字型路口車流多，鄰近路口處還有一條苗圃路，出入時容易與主要幹道車流「強碰」，但調整燈號時間後號誌有紅有綠，容易讓台1線南下方向的駕駛「搞混」，看到遠方綠燈就「直直駛」，沒注意到近側號誌已亮紅燈，一不小心就會發生交通事故，當地居民也多有抱怨。

林姓民眾說，苗圃路僅有6米寬，沒有與西拉雅大道相對，而是和台1線省道北向路口人行道、左轉區相交，遇到西拉雅大道的「強勢」車流，左、右轉都難開，轄區善化警分局交通組表示，該路段燈號曾調整過，但仍持續有民眾反應相關問題，還有網友po文說至少「被嚇到三次」，也引來其他網友讚聲。

日前南市交通局與公路總局新化工務段、區公所、當地里長到場會勘並商討解決辦法，交通局交通管制科科長方川和說，後續將進行交通號誌改善，台1線省道與苗圃路口的號誌將改為直立式，並調整角度，省道南向車道就不會再看到紅綠兩組燈號，燈號也能調整為雙向同步，並增設待轉區號誌等，最快明年1月中改善完成。