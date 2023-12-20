耶誕節近！浪漫「聖誕初雪」盛開 台南山上水道館限定美景

耶誕節腳步趨近，每逢節慶前正是白雪木盛開的花季，台南山上花園水道博物館準時「覆雪」，數十株白雪木在陽光輝映象下，更像純潔白雪覆蓋在樹梢，吸引民眾們入園拍照留念，有的民眾讚嘆美景，很有耶誕節的氣氛。

白雪木別名「聖誕初雪」、「白雪公主」，每年12月至1月為開花期，高度可達3公尺，在台灣常廣泛在園藝植栽。台南山上花園水道博物館從2019年開園前就種下數十株白雪木，近日冷氣團南下，氣溫驟降，園區內白雪木也準時報到。

館方人員指出，今年初為提供白雪木更好的生長環境，工作人員將原本散布在花園區小徑各處的白雪木集中，種植在靠近宮之森圓環的步道，一走進步道兩側就能看到白茫茫一片，像極了下雪般的美景，花朵盛開之景就好像雪花覆蓋樹梢。館方透露，最佳的欣賞時間在下午，金黃色的陽光照射在白雪木上，輝映出一片金黃雪海，更有耶誕節氣氛。

館方人員指出，今年樹長得比人還要高，樹幅也更廣大、更茂密，相當好取景，已經有許多攝影好手到此取景，現在入園欣賞可是符合「天時地利人和」。

館長黃文鍠說，除了白雪木外，C館旁空地已播下花籽，春節時就能欣賞到整片的波斯菊花海，而淨水池區是南部平地非常罕見的賞櫻景點，有4個品種的櫻花待時序到輪流綻放，民眾可以在好天氣時前往賞花。