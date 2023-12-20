「台南市便利送」團圓年菜預購開跑 今年首推素食年菜

台南市傳統市場「龍有春龍滿意」年菜預購開跑，從21日至29日接受民眾預購，市長黃偉哲表示，為讓民眾龍年扭轉乾坤一路發，市場處特別提供1388、1688、1988三種價格的市場年菜組合，參加年菜預購有得吃又有得拿，還免費宅配到家，在家圍爐輕鬆就能享受市場老饕級美味，讓民眾山珍海味一次滿足。

黃偉哲說，很多人都知道台南的美食，很多都在市集或攤販之中，台南市有很多5星級的名攤，因此市政府協助把各地市場的名菜組合成年菜，讓過年期間各地好朋友能有口福，跟家人一起幸福的吃台南年菜，歡迎大家來訂購，早點預購還可以參加打折抽獎。

黃偉哲表示，年節腳步近了，很多商家及五級星飯店也開始推出年菜，但食材也都來自傳統市場，台南市傳統市場的年菜，請大家走過路過千萬不要錯過，不僅價格非常的親民，只要1388、1688、1988，還幫你把山珍海味包送到家，今年非常貼心還推出素食的年菜，讓吃素的朋友們不僅有口福還方便採購。

除年菜優惠組合外，市府再加碼二波早鳥訂購優惠，第一波12月21日抽限量優惠劵(約1、3、5折)，第二波12月22日搶限量優惠組合(約5折)，活動皆於中午12點準時開搶，數量有限，還可隨機獲得限量手繪風精美保冷袋，想要搶好康的民眾千萬別錯過，年菜預定明年1月中旬開始配送，在家就可輕鬆享用到總鋪師級的年夜飯。

經發局表示，台南傳統市場中許多隱藏美食，絕對是除夕團聚少不了的佳餚。今年市府結合傳統市場推出年菜組合，只要到臺南便利送網站，就可以挑選來自學甲市場、玉井市場、開元市場、金華市場、東菜市和西港市場的年菜組合，保證物超所值，回味無窮。

市場處今天展示1988元年菜組合，有東菜市「龍遊大海富貴來」 (團圓魚翅羹、清蒸鱸魚、土豆豬腳、墨西哥熟鮑魚粒、煙燻雞腿、炸春捲、美鳳油飯)、學甲市場「龍舞雲川喜氣來」 (蛋黃蝦米油飯、御品蝦仁魚翅羹、日式香烤豬肋排)、玉井市場「龍歲呈祥四季寧」組合 (蟹黃魚翅羹、藥膳養生雞、碳烤豬排、蛋黃米糕)、開元市場「千禧龍年歌盛世」組合 (三牲組、魚翅羹、炸花枝丸、八寶丸、蝦捲) 和金華市場「魚躍龍門步步升」(油雞、蒲燒鰻、香滷豬腳、鹹豬肉、香菇丸子)；西港市場素食年菜組「祥龍獻瑞富貴來」(好運蓮年油飯、三杯富貴雙菇、御品紅燒獅子頭、百匯吉祥佛跳牆) 等。歡迎上「台南便利送」官網選購查詢。