台南藏金閣年終慶 加碼開賣惜福T-Bike腳踏車

台南市環保局藏金閣今年最後一場拍賣活動於12月23日上午登場，現場推出「耶誕省金年終慶活動」，5000元以上拍賣底價9折起標、5000元以上平日商品享9折優惠、平價家具買一送一等優惠。備受好評的惜福T-Bike腳踏車也再次開賣，有興趣民民眾可要把握機會，來搶好康。

環保局表示，惜福腳踏車為南市除役T-Bike，前次推出試賣立即搶購一空，在藏金閣與交通局共同努力下，將於12月23日8點再度開賣，數量有限售完為止。惜福腳踏車每輛售價500元，外觀等部分雖有小瑕疵仍可騎乘，購買前請確認可接受目前車況，售出恕不退換且無售後維修服務。當天現場除惜福腳踏車外，還有許多知名品牌二手腳踏車，歡迎來現場試騎選購。

此次主打家具為「檜木大容量菜櫥」，整架共3層置物空間，除保有古典菜櫥外觀外，上下層改為透明玻璃拉門，可擺設收藏小物或當書架使用；「古檜四層鞋櫃」檜木4層掀蓋式採厚料檜木板製成，掀蓋式通風設計開闔順暢，可放置玄關大小適中不占空間；實木人像木雕藝品擺在家中不僅能提升藝術氣息，也能使空間變得更療癒、溫暖。

環保局長許仁澤說，歲末年終將至，環保局「關懷享好家」計畫持續進行中，只要持低收入戶、中低收入戶、中低收入戶老人生活津貼或身心障礙身分證明文件，至藏金閣都能「免費」挑選2件平價區的家具，超過2件以上提供2折優惠，讓更多需要幫助的市民感受到溫暖和關懷。

另，為感謝大家持續支持藏金閣回收家具再利用，歲末年終舉辦一系列「耶誕省金年終慶活動」，除了拍賣日特惠活動外，拍賣日起至12月29日止凡館內5000元以上平日賣商品(白色標價)，皆享原價9折優惠，廣場二手平價家具於拍賣日起至明年2月7日止，凡購買2件平價家具，最低價免費。