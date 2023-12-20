快訊

百萬卡友注意！好市多「1福利」驚喜開跑 會員讚：過年加菜金來了

用停戰換航道？紅海航運危機 台灣三大海運改道好望角

行人地獄再現！貨車轉彎疑A柱擋視線 新北永和婦斑馬線上被撞飛命危

台南藏金閣年終慶 加碼開賣惜福T-Bike腳踏車

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局藏金閣推出「耶誕省金年終慶活動」，惜福T-Bike腳踏車再次開賣。圖／南市環保局提供
台南市環保局藏金閣推出「耶誕省金年終慶活動」，惜福T-Bike腳踏車再次開賣。圖／南市環保局提供

台南市環保局藏金閣今年最後一場拍賣活動於12月23日上午登場，現場推出「耶誕省金年終慶活動」，5000元以上拍賣底價9折起標、5000元以上平日商品享9折優惠、平價家具買一送一等優惠。備受好評的惜福T-Bike腳踏車也再次開賣，有興趣民民眾可要把握機會，來搶好康。

環保局表示，惜福腳踏車為南市除役T-Bike，前次推出試賣立即搶購一空，在藏金閣與交通局共同努力下，將於12月23日8點再度開賣，數量有限售完為止。惜福腳踏車每輛售價500元，外觀等部分雖有小瑕疵仍可騎乘，購買前請確認可接受目前車況，售出恕不退換且無售後維修服務。當天現場除惜福腳踏車外，還有許多知名品牌二手腳踏車，歡迎來現場試騎選購。

此次主打家具為「檜木大容量菜櫥」，整架共3層置物空間，除保有古典菜櫥外觀外，上下層改為透明玻璃拉門，可擺設收藏小物或當書架使用；「古檜四層鞋櫃」檜木4層掀蓋式採厚料檜木板製成，掀蓋式通風設計開闔順暢，可放置玄關大小適中不占空間；實木人像木雕藝品擺在家中不僅能提升藝術氣息，也能使空間變得更療癒、溫暖。

環保局長許仁澤說，歲末年終將至，環保局「關懷享好家」計畫持續進行中，只要持低收入戶、中低收入戶、中低收入戶老人生活津貼或身心障礙身分證明文件，至藏金閣都能「免費」挑選2件平價區的家具，超過2件以上提供2折優惠，讓更多需要幫助的市民感受到溫暖和關懷。

另，為感謝大家持續支持藏金閣回收家具再利用，歲末年終舉辦一系列「耶誕省金年終慶活動」，除了拍賣日特惠活動外，拍賣日起至12月29日止凡館內5000元以上平日賣商品(白色標價)，皆享原價9折優惠，廣場二手平價家具於拍賣日起至明年2月7日止，凡購買2件平價家具，最低價免費。

腳踏車 身分證 低收入戶 台南

延伸閱讀

噪音車小心了！南市聲照設備到位 30處熱區路段是重點

國際市場需求低…台南資源回收物量變多售價下滑 10年間腰斬

教育部終止中低收入戶幼兒就學補助 新北明年編713萬補貼

台南空地遭亂倒廢棄物悶燒飄毒氣 居民陳情早日清除

相關新聞

阿里山賞楓紅倒數一周 雨水影響提早耶誕節謝幕

強烈大陸冷氣團南下，大阿里山地區賞楓紅進入最紅階段，但受到雨水摧殘，楓葉凋落明顯，紅葉數較不如往年，預估阿里山國家森林遊...

南科西拉雅大道紅燈、綠燈同時亮路人傻眼 明年1月改善

南科台南園區從業人員突破9萬人，上下班車流多造成多處交通瓶頸，西拉雅大道與台1線省道交接處車多，又有一處苗圃路鄰近路口，...

雲林TPASS月票199元全台最低價26日上線 即日起開放預購

雲林縣TPASS公共運輸定期票將於本月26日上線，月票199元與花蓮縣同為全台最低價，即日起開放預購，縣府推出獨家優惠，...

看好南科未來發展 特定區F、G區9成地主選擇配地明年抽籤

因應南科台南園區發展帶動交通及住商需求，南市府地政局辦理特定區F、G區區段徵收工程，逾100公頃面積進度已超過79％，看...

耶誕節近！浪漫「聖誕初雪」盛開 台南山上水道館限定美景

耶誕節腳步趨近，每逢節慶前正是白雪木盛開的花季，台南山上花園水道博物館準時「覆雪」，數十株白雪木在陽光輝映象下，更像純潔...

「台南市便利送」團圓年菜預購開跑 今年首推素食年菜

台南市傳統市場「龍有春龍滿意」年菜預購開跑，從21日至29日接受民眾預購，市長黃偉哲表示，為讓民眾龍年扭轉乾坤一路發，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。