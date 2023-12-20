台南藏金閣年終慶 加碼開賣惜福T-Bike腳踏車
台南市環保局藏金閣今年最後一場拍賣活動於12月23日上午登場，現場推出「耶誕省金年終慶活動」，5000元以上拍賣底價9折起標、5000元以上平日商品享9折優惠、平價家具買一送一等優惠。備受好評的惜福T-Bike腳踏車也再次開賣，有興趣民民眾可要把握機會，來搶好康。
環保局表示，惜福腳踏車為南市除役T-Bike，前次推出試賣立即搶購一空，在藏金閣與交通局共同努力下，將於12月23日8點再度開賣，數量有限售完為止。惜福腳踏車每輛售價500元，外觀等部分雖有小瑕疵仍可騎乘，購買前請確認可接受目前車況，售出恕不退換且無售後維修服務。當天現場除惜福腳踏車外，還有許多知名品牌二手腳踏車，歡迎來現場試騎選購。
此次主打家具為「檜木大容量菜櫥」，整架共3層置物空間，除保有古典菜櫥外觀外，上下層改為透明玻璃拉門，可擺設收藏小物或當書架使用；「古檜四層鞋櫃」檜木4層掀蓋式採厚料檜木板製成，掀蓋式通風設計開闔順暢，可放置玄關大小適中不占空間；實木人像木雕藝品擺在家中不僅能提升藝術氣息，也能使空間變得更療癒、溫暖。
環保局長許仁澤說，歲末年終將至，環保局「關懷享好家」計畫持續進行中，只要持低收入戶、中低收入戶、中低收入戶老人生活津貼或身心障礙身分證明文件，至藏金閣都能「免費」挑選2件平價區的家具，超過2件以上提供2折優惠，讓更多需要幫助的市民感受到溫暖和關懷。
另，為感謝大家持續支持藏金閣回收家具再利用，歲末年終舉辦一系列「耶誕省金年終慶活動」，除了拍賣日特惠活動外，拍賣日起至12月29日止凡館內5000元以上平日賣商品(白色標價)，皆享原價9折優惠，廣場二手平價家具於拍賣日起至明年2月7日止，凡購買2件平價家具，最低價免費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言