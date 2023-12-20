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南科周邊2道路工程完工 可望改善交通壅塞

中央社／ 台南20日電

台南市政府推動南科園區周邊區域開發，南科特定區F、G區工程進度達79%，其中目加溜灣大道延伸段與大順六路工區已完工，將優先通車，可望改善園區通勤尖峰時段交通壅塞。

台南市長黃偉哲今天前往視察F、G區開案案中剛完工的目加溜灣及大順六路，他說，工區道路完工通車後，可望有效紓解當地交通壅塞，對南科通勤族可大幅節約通勤時間。

黃偉哲指出，南科特定區F、G區區段徵收開發案正進行中，其他的A到O等區域也已得到內政部都委會核准，市府將戮力推動南科園區基地擴大、生活圈完整發展，協助南科就業人口能落腳當地，節約通勤時間，並帶動周邊區域發展。

台南市政府地政局長陳淑美簡報工程現況指出，南科特定區F、G區開發面積達100公頃，目前工程進度達79%，其中目加溜灣大道延伸段及大順六路等工區已完工，將優先開放通行，配合南科園區環狀交通路網，紓解園區上下班車流壅塞問題。

陳淑美表示，南科特定區F、G開發區塊位於善化主要鬧區與南科園區間，區內多為閒置農田及低窪區，市府以區段徵收方式開發，闢建道路且串連園區道路，目加溜灣大道延伸段規劃雙向4車道；大順六路拓寬段為雙向2車道，道路兩側均設置人行道及自行車道。

她說，開發案中規劃2座兼具公園功能的抽水站滯洪池，除可精進防洪機能、提供休憩場域，也有助完善當地生活機能。

南科 車道 黃偉哲

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