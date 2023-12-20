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影／台中九旬阿嬤唱台語耶誕歌報佳音 呼籲重視高齡失智議題
台中真愛社會福利慈善事業基金會為推廣老人失智、高齡問題，每年都會在耶誕節前夕，邀集高齡長者頭戴耶誕帽、送糖果，歡唱耶誕歌，向社區民眾報福音，該基金會昨天到第二警分局永興所，由高齡九旬的張姓婦人表演台語版的耶誕歌，也讓警方在繁忙的工作之餘，提前感受到耶誕氣氛。
第二警分局表示，台中市私立真愛社會福利慈善事業基金會位於北區，為推廣友善的社區環境、讓更多人重視老人高齡及失智議題，每年都會在耶誕節前夕，邀集基金會內長者，以步行方式，在社區內報福音，送上糖果，昨天永興所是基金會的第二站。
二分局指出，昨天約有10多位的高齡長者到所，其中最高齡的長者是96歲的張姓婦人，張婦與其他長者在基金會志工的指揮下，演唱起「台語版」的耶誕歌，也為派出所內帶來笑聲，讓所內同仁在公務繁忙之餘，體會到節慶的氣氛。
二分局說，同仁也趁機會向長者宣傳，外出需「穿亮亮好安全」，同事也反映，十分感佩基金會長者，除了夠活得健康，還以行動力將對社會的關懷傳達出去，用身體力行方式，讓高齡生活也能優雅、尊嚴、自主、快樂、關懷與健康。
※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線
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