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諸羅山盃軟式少棒賽258隊後天開打 嘉義出身職棒選手代言

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
第26屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，後天到28日在嘉義縣市13面球場登場，疫情解封，有來自日本、香港、韓國、新加坡等國球隊跨海參賽，共258隊參賽。圖／嘉市府提供
第26屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，後天到28日在嘉義縣市13面球場登場，疫情解封，有來自日本、香港、韓國、新加坡等國球隊跨海參賽，共258隊參賽。圖／嘉市府提供

第26屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，後天到28日在嘉義縣市13面球場登場，疫情解封，賽事報名踴躍，有來自日本、香港、韓國、新加坡等外國球隊跨海參賽，共258隊參賽，含高年級192隊及低年級66隊。嘉市府教育處長郭添財說，本屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，特別邀請嘉義在地棒球菁英，中華職棒樂天桃猿隊廖健富選手擔任代言人。

廖健富少棒時期代表嘉市博愛國小、青少棒代表嘉義市民生國中參賽，曾在金龍盃全國青棒菁英賽中繳出0.895打擊率拿下打擊獎，也參與2016年亞洲青棒錦標賽，獲選為賽會最佳十人（捕手），更於2017年中華職棒季中選秀會獲得Lamigo桃猿隊第一指名，在職棒締造傑出的戰績。廖健富選手優異表現，將成為諸羅山盃小選手們優秀楷模。

郭添財表示，比賽有輸贏，學習沒止境，賽事期盼的是堅持不懈與永不放棄精神，希望透過賽事切磋交流，讓小選手們收穫滿滿，歡迎大家後天起到28日到嘉市觀賽。

第26屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，後天到28日在嘉義縣市13面球場登場，疫情解封，有來自日本、香港、韓國、新加坡等國球隊跨海參賽，共258隊參賽。圖／嘉市府提供
第26屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，後天到28日在嘉義縣市13面球場登場，疫情解封，有來自日本、香港、韓國、新加坡等國球隊跨海參賽，共258隊參賽。圖／嘉市府提供

嘉義 菁英

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