資深議員蔡文旭肺癌離世 嘉義市肺癌死亡率居冠....早期偵測開辦

嘉義市60歲民進黨五屆資深議員蔡文旭肺癌過世，前市長、前衛生署長涂醒哲指蔡文旭未提早檢查發現治療，發現癌末太晚了，呼籲大家重視預防醫學做早期整合性篩檢；衛生局說，嘉市肺癌死亡率也是位居癌症死因首位。肺癌的死亡率高，存活率低，主要與診斷期別有關，衛福部去年7月1日開辦肺癌早期偵測計畫。

衛生局表示，肺癌是台灣癌症死因第一位，去年共1萬53人死於肺癌，占所有癌症死亡人數5分之1 (19.36%)。嘉市肺癌死亡率也是位居癌症死因首位。目前第1期肺癌5年存活率約9成，到了第2期接近6成以上，第3期則下降到近3成，但如果到第4期才就醫，5年存活率就僅剩1成。

因肺癌因早期症狀並不明顯，常到癌症晚期才被檢查出來，但隨著科技發展，現在能以低劑量電腦斷層掃描進行肺部篩檢，「早期發現」才能提高存活率。衛福部去年7月開辦肺癌早期偵測計畫，提供肺癌高風險族群2年1次低劑量電腦斷層檢查 (LDCT)，台灣是世界第一個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家。

凡是符合下列任一肺癌高風險族群，可洽詢計畫辦理醫院預約檢查： 具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷罹肺癌；重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包一年以上，有意願戒菸或戒菸15年內重度吸菸者。

統計嘉市去年7月1日起至今年11月30日止，LDCT總篩檢人數1115人(有家族遺傳史675人，重度吸菸者479人)，發現異常個案107人 (有家族遺傳史67人，重度吸菸者43人），列案追蹤，確診肺癌15人（女生11人，男生4人）。

透過免費肺癌篩檢，配合異常結果定期追蹤，把握早期發現黃金治療期，可降低因肺癌死亡的風險。但也要提醒民眾，肺癌篩檢並不能預防肺癌發生，為身體健康還是要勇於拒菸和戒菸，吸菸仍是肺癌最主要危險因子，有吸菸民眾應接受戒菸服務，找回健康。另盡量避免吸入過多油煙，處在懸浮微粒、化學物質環境中，更要做好防護，規律運動、均衡飲食及維持良好生活型態，增強自我防護、減少疾病威脅。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康