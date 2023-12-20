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嘉市友善生育新政元旦上路 孕婦乘車補助提高到4500

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府下個月明年元旦起，實施「嘉有好孕」車資補貼計畫，將補助孕婦2800元乘車券提高到4500元，每趟次最高補助100元提高至150元，擴大使用範圍，不限產檢。圖／嘉市府提供
嘉義市政府下個月明年元旦起，實施「嘉有好孕」車資補貼計畫，將補助孕婦2800元乘車券提高到4500元，每趟次最高補助100元提高至150元，擴大使用範圍，不限產檢。圖／嘉市府提供

嘉義市政府為提供友善生育環境，下個月明年元旦起，實施「嘉有好孕」車資補貼計畫，將補助孕婦2800元乘車券提高到4500元，每趟次最高補助100元提高至150元，擴大使用範圍，不限產檢，凡就醫搭乘指定車隊往返醫療院所，都可使用，延長乘車券使用期限，從分娩延長至新生兒出生日起算3個月內，嘉惠更多懷孕市民。

近年來，嘉市每年新生兒降到千餘人，議會通過明年度市府總預算，針對多位議員關切少子化、生育環境改善，市府編列孕婦乘車補助預算，提供孕婦貼心照顧服務，打造孕婦女及產後搭乘交通運輸工具友善環境。

社會處說，為落實市長黃敏惠十大旗艦計畫，「安心生養嘉義的幸福式」，將每名孕婦補助2800元乘車券提高至4500元，每趟次最高補助100元提高至150元，擴大使用範圍，不限產檢，凡就醫搭乘指定車隊往返醫療院所皆可使用，延長乘車券使用期限，從分娩延長至至新生兒出生日起算3個月內。

「嘉有好孕」車資補貼計畫，以設籍嘉市孕婦，或設籍前新住民孕婦（配偶須設籍嘉義市）為補助對象，申請人可攜帶媽媽手冊、身分證明文件至市府社會處1樓臨櫃申請。 嘉市各項建構友善生育及托育環境之方案內容，請來電嘉市府社會處電話（05）2254321分機155，或上嘉市府社會處官網「育兒專區」查詢。

另，推動「好孕到 嘉來罩」，針對未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案，提供情緒支持，連結育兒指導資源、婚姻與兒少法律議題諮詢、經濟扶助、生涯規畫討論、促進家庭互動關係。

嘉義市政府下個月明年元旦起，實施「嘉有好孕」車資補貼計畫，將補助孕婦2800元乘車券提高到4500元，每趟次最高補助100元提高至150元，擴大使用範圍，不限產檢。圖／嘉市府提供
嘉義市政府下個月明年元旦起，實施「嘉有好孕」車資補貼計畫，將補助孕婦2800元乘車券提高到4500元，每趟次最高補助100元提高至150元，擴大使用範圍，不限產檢。圖／嘉市府提供

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