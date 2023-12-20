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民間版故宮 台南市立博物館重啟

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市立博物館整修2年多，後天將開幕啟用，館藏文物多元豐富。記者萬于甄／攝影
台南市立博物館整修2年多，後天將開幕啟用，館藏文物多元豐富。記者萬于甄／攝影

近1甲子歷史的台南中西區鄭成功文物館，經2年多整修蛻變成台南市立博物館，預計後天重新啟用，使台南終於擁首間市立博物館。南市文化局表示，館藏許多清代民間生活文物，梳理台南發展的脈絡，有別故宮博物院典藏清代的宮廷用品；有文史人士稱，彷如「民間版的故宮」。

南市立博物館館長王世宏說，博物館建物緊鄰延平郡王祠，雖是後期興建，周邊景觀仍可看見橫跨清、日治及民國等不同時期所留下的歷史痕跡，且建物修復時盡全力保留當年文物館的原貌，像是綠柚花窗、檜木窗框或清水紅磚牆等。

王世宏也說，此處無論歷經幾代，多是作為文物收藏館使用，期間也不乏作為展場，因此許多歷史痕跡被隱藏覆蓋在隔間牆內，修復過程一一拆掉時，彷彿打開驚喜包，當年的生活痕跡慢慢浮現，例如舊電源開關及220V的陶瓷插座，還有1道充滿許多排列整齊補丁的牆面，當時因空間有限，許多文物被展示在牆上，如今這面牆就像是博物館的身分證明，見證早期身為文物館的歷史。

文化局也表示，市立博物館重新開幕將為「台南400」暖身，並以「市民協作、共筆台南」作為館舍定位，希望號召民眾共同參與，連結過去生活經驗。

文物 博物館 台南

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