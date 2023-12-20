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399元嘉義TPASS 服務跨雲嘉南 明年1月2日上線

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣市合作推出399元通勤月票「嘉義TPASS」，明年1月2日正式上線。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣市合作推出399元通勤月票「嘉義TPASS」，明年1月2日正式上線。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣、市政府合推399元通勤月票「嘉義TPASS」，今天將開放民眾至各超商預購，明年1月2日上線，縣府表示，為便利民眾購買月票方案，已安排在台鐵嘉義站、多個公車場站，及朴子市等7個鄉鎮市公所設置3合1售票機。有議員建議，進出站位置要標示清楚；縣府回應，會在台鐵月台設TPASS標誌。

縣府建設處指出，近日邀相關單位做票證系統驗測，針對不同使用情境或可能異常狀況，設定10種腳本，3家票證公司都順利通過。

縣府建設處表示，嘉義TPASS明年啟用後30日內不限搭乘次數、不限里程，適用範圍包含台鐵大林站至台鐵南靖站共6個站、公路客運109條路線、市區客運、公共自行車、幸福巴士及小黃，通勤月票範圍涵括雲林、嘉義縣市及台南等。

議員李國勝認為，還有許多人不知道通勤月票訊息，宣傳力度要加大；議員詹琬蓁說，外縣市先前陸續有生活圈通勤月票，獨漏雲嘉地區，現樂見其成，但希望進出站標示清楚，讓民眾搭車過程更流暢。

縣府回應，月票系統剛通過測試，目前路線已確定，將在26日舉辦啟用典禮，同時加大宣傳力度，至於刷卡進站位置，公車及YouBike維持在原刷卡機，也會在台鐵月台進出口設TPASS標誌，民眾依指示出入即可。

嘉義 台鐵 TPASS

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