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台南耶誕演唱會 紙板卡位遭清場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南搖滾耶誕演唱會23日在永華市政中心西側廣場登場，已有民眾拿紙板占位，市府昨天移除。記者吳淑玲／攝影
台南搖滾耶誕演唱會23日在永華市政中心西側廣場登場，已有民眾拿紙板占位，市府昨天移除。記者吳淑玲／攝影

台南「好Young搖滾耶誕演唱會」23日在市府永華市政中心西側草地登場，公布韓國女團MAMAMOO的成員輝人Whee In獨家演出後，連日湧現粉絲到場搭帳棚，還出現一個個紙板、野餐墊占位，因放到封鎖線內，有粉絲認為不公引發論戰；市府昨天派員清場，公告前1天起現場才能排隊。

市府解釋，22日才開放排隊，限定本人在現場排，不能幫別人代排、也不能同時替多人排，中途若短暫離去，也要知會隊伍前、後的人，要遵守相關規則。

永華市政中心西側草皮地上昨上午累積不少個的紙板、野餐墊，用石頭或大的裝水寶特瓶壓住，墊子上還貼手寫紙張「占位中，請勿移動」，還有連絡電話，有粉絲直言，提早占位是想離偶像靠近一些。

有民眾說，住場地較近的會覺得方便，對於住遠的人就會覺得不公平，才先用東西暫時放在那邊，有空就來巡視看看，若可以就改占更好的位置，會留電話是為了假如違反規定，主辦單位要移墊子可以用電話聯絡通知他們撤掉。

不過現場近期正在搭建舞台，紙板都放在封鎖線內，市府新聞及國際關係處昨與第4警分局將現場物品集體收走、存放。新聞處表示，本周有冷氣團將來襲，考量公平性、健康安全及環境清潔等問題，清走占位物品，近日都會不定時執行清場作業。

市長黃偉哲說，演唱會場地和卡司很優，歡迎來參加，但請粉絲們當天再來。

台南好Young23日搖滾耶誕演唱會晚間6點半到10點，卡司有林宥嘉、告五人、高爾宣、麋先生、葛西瓦、文慧如、Martin Hurkens、韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人等。另，31日同一地點晚間6點半到凌晨1點舉辦好Young跨年晚會，卡司有金世正、卡莉怪妞、周興哲、五堅情、艾怡良、持修、VERIVERY、Tyson Yoshi、李玉璽、大支等。

粉絲 演唱會 野餐 跨年晚會 黃偉哲

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台南跨年演唱會物品佔位 市府「清場」收取存放

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