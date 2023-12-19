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馬英九陪廖偉翔拜票 辣妹攤商開心合照受矚目

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
前總統馬英九陪同台中市第六選區立委候選人廖偉翔拜票。在黎明黃昏市場，辣妹攤商也來合照。圖／廖偉翔提供
前總統馬英九陪同台中市第六選區立委候選人廖偉翔拜票。在黎明黃昏市場，辣妹攤商也來合照。圖／廖偉翔提供

前總統馬英九在台中趕場，傍晚陪國民黨第六選區候選人廖偉翔到黎明黃昏市場拜票，不少民眾與攤商驚喜，暫時放下生意，與馬英九開心合照。

馬英九馬不停蹄，但神態輕鬆，對民眾要求合照來者不拒，辣妹攤商最受矚目，與高顏值的廖偉翔、「小馬哥」合影，旁邊的民眾大讚「畫面很好看」。

廖偉翔今天發布影片，嚴厲批評民進黨立委在新冠疫情期間的行為，指責他們將政治利益置於人命之上，阻礙疫苗進口。

廖偉翔回顧疫情最嚴峻時的困境，台灣面臨口罩、快篩和疫苗的短缺，關鍵時刻，國民黨提出增購疫苗的提案，卻被民進黨立委一致反對，簡直是草菅人命。

廖偉翔堅持，從3+11事件到高端疫苗炒股案，民進黨必須給予民眾一個合理的解釋。廖偉翔重申，若他能進入立法院，將會徹底調查高端疫苗案，追究那些因利益而忽視民眾痛苦的人的責任。他承諾，將不會放過任何一個涉及此事的人。

2024選舉 2024立委選舉 馬英九 廖偉翔 黃昏市場 2024中彰投立委

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