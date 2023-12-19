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開辦1年中央肯定 南科管理局聯苑幼兒園獲特優
國科會南科管理局聯苑員工子女非營利幼兒園1年多前甫招生，經行政院人事行政總處辦理112年公部門籌設職場托育設施評比，從37處受評單位榮獲幼兒園組特優獎，成功闖出口碑。
人事行政總處今舉行「112年公部門籌設職場托育設施評比頒獎典禮暨成功經驗分享觀摩會」，南科管理局聯苑員工子女非營利幼兒園獲獎，南科管理局副局長鄭秀絨代表領獎。南科管理局組長董俊德分享設立過程，111年度同時設置二所非營利幼兒園，為全台公部門首例，
其中，聯苑員工子女非營利幼兒園是全台首座結合公部門、私人公司場地及非營利組織，透過公私協力共同設置非營利幼兒園，由聯電公司無償提供聯苑宿舍1樓予南科管理局，南科管理局委託財團法人彭婉如文教基金會經營辦理。
南科管理局說，聯苑員工子女非營利幼兒園籌設過程，從場地評估、經費申請、室內裝修工程、立案開園，遭遇許多技術上困難、時程上的壓力，幸克服萬難，讓幼兒園如期順利完工，去年10月17日開始教保服務。
鄭秀絨說，聯苑員工子女幼兒園目前收托人數為160人，其中收托南科管理局、聯電員工子女、園區事業員工子女比率達88%；透過送托滿意度調查，家長滿意度近4.8分(滿分5分)，明年1月開始辦理113學年度招生事宜。
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