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開辦1年中央肯定 南科管理局聯苑幼兒園獲特優

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
國科會南科管理局聯苑員工子女非營利幼兒園1年多前甫招生，經行政院人事行政總處評比榮獲幼兒園組特優獎，圖為上課情形。圖／南科管理局提供
國科會南科管理局聯苑員工子女非營利幼兒園1年多前甫招生，經行政院人事行政總處評比榮獲幼兒園組特優獎，圖為上課情形。圖／南科管理局提供

國科會南科管理局聯苑員工子女非營利幼兒園1年多前甫招生，經行政院人事行政總處辦理112年公部門籌設職場托育設施評比，從37處受評單位榮獲幼兒園組特優獎，成功闖出口碑。

人事行政總處今舉行「112年公部門籌設職場托育設施評比頒獎典禮暨成功經驗分享觀摩會」，南科管理局聯苑員工子女非營利幼兒園獲獎，南科管理局副局長鄭秀絨代表領獎。南科管理局組長董俊德分享設立過程，111年度同時設置二所非營利幼兒園，為全台公部門首例，

其中，聯苑員工子女非營利幼兒園是全台首座結合公部門、私人公司場地及非營利組織，透過公私協力共同設置非營利幼兒園，由聯電公司無償提供聯苑宿舍1樓予南科管理局，南科管理局委託財團法人彭婉如文教基金會經營辦理。

南科管理局說，聯苑員工子女非營利幼兒園籌設過程，從場地評估、經費申請、室內裝修工程、立案開園，遭遇許多技術上困難、時程上的壓力，幸克服萬難，讓幼兒園如期順利完工，去年10月17日開始教保服務。

鄭秀絨說，聯苑員工子女幼兒園目前收托人數為160人，其中收托南科管理局、聯電員工子女、園區事業員工子女比率達88%；透過送托滿意度調查，家長滿意度近4.8分(滿分5分)，明年1月開始辦理113學年度招生事宜。

國科會南科管理局聯苑員工子女非營利幼兒園經行政院人事行政總處評比榮獲幼兒園組特優獎，南科管理局副局長鄭秀絨（右）北上領獎。圖／南科管理局提供
國科會南科管理局聯苑員工子女非營利幼兒園經行政院人事行政總處評比榮獲幼兒園組特優獎，南科管理局副局長鄭秀絨（右）北上領獎。圖／南科管理局提供

幼兒園 南科

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