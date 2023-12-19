南市空品前10個月藍天日數逾91%再創紀錄 黃偉哲：要感謝他們

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聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局今天表揚空氣品質維護績優單位，向38個空品維護績優單位致謝。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局今天表揚空氣品質維護績優單位，向38個空品維護績優單位致謝。記者鄭惠仁／攝影

台南市環保局今天表揚空氣品質維護績優單位，向38個空品維護績優單位致謝。市長黃偉哲指出，「亮麗晴空」計畫10年有成，藍天日數比例自2020年起突破8成，2021年站上9成，今年前10個月高達91.04%，他說，受獎單位都在業務範圍內對空氣品質維護做出巨大貢獻。

南市空氣品質維護績優單位分別為優良營建工地、柴油車績優環保單位、優良機車定檢站、優良空品淨化區、室內空氣品質優良場所獎-公告場所組、及室內空氣品質優良場所獎-非公告場所組等6大類，共38個單位獲獎。

台南市今年率先舉辦「室內空氣品質績優場所競賽」，共23處公私場所角逐，依據各組別進行專家學者評比及輔導，公告場所組共5處獲獎，而非公告場所組則共有4處榮獲肯定。優良環保工地共有約1.2萬處工地參與評選，最終選出3處年度優良環保工地。

為有效減少移動汙染源排放，環保局針對客運組、貨運組、企業組、學校組及特定區域管制組等5類車隊族群，從各組評比第1名做為柴油車環保績優表揚單位。

南市機車定檢站共332站，評選出11站，各定檢站積極配合相關政策推廣，不僅推動簡訊取代紙本的機車定檢通知20萬餘筆， 也鼓勵民眾線上申請機車汰舊補助近1萬8千件。南市補助案件申請已全面線上化，機車到檢率約86%為6都第1名。

南市空氣品質淨化區綠化面積達49.5公頃，每年約可吸收1236.7公噸CO2，今年共有192處淨化區及綠牆接受考核，評選出7處優良基地特頒「優良空品淨化區」；綠牆方面由佳里國小獲獎，利用爬藤類植栽有效阻隔西曬並改善室內空氣品質，也提供學童生態教育場所。

空氣品質 柴油車 台南

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