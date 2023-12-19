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399元通勤月票「嘉義TPASS」 明年1月2日正式上線
嘉義縣市政府合作推出399元通勤月票，將台鐵、公路客運、市區客運、幸福巴士（小黃）及公共自行車整合為「嘉義TPASS」，12月20日就可在超商預購月票，預計明年1月2日正式上線，也會在台鐵嘉義站、各公車場站設置三合一售票機，讓民眾購票快速又便利。
縣府建設處表示，票證系統已驗證通過，明年啟用後30日內不限搭乘次數、不限里程，適用範圍包含台鐵大林站至台鐵南靖站共6個站、公路客運109條路線、市區客運、公共自行車、幸福巴士及小黃，通勤月票範圍涵括行徑嘉義縣的雲林縣、嘉義市及台南市等路線。
縣長翁章梁表示，12月20日開放超商預購卡片，預計明年1月2日正式上線，為便利民眾購買月票，將在台鐵嘉義站、各公車場站（公車處大雅站、嘉義客運中山站、嘉義客運北港站、朴子轉運站）及朴子市、東石鄉、義竹鄉、水上鄉、新港鄉、溪口鄉及阿里山鄉公所設置三合一售票機，讓民眾購票便利又快速。
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