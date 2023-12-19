台南捷運深綠線14站曝光…議員提延伸麻豆 交通局回應了

台南捷運深綠線於去年啟動可行性研究，以串聯南科及沙崙雙核心，預計經過善化、新市、新化與歸仁等4個行政區，沿途將設14站，日前規畫曝光，無黨籍市議員、第2選區立委侯選人陳昆和今天召開記者會，指台南市政府長期忽視溪北地區民眾交通需求現況，要求市府檢討延伸跨越曾文溪到麻豆或佳里；交通局表示，未來在整體路網檢討時會提出，爭取縮短規畫時程。

陳昆和偕同溪北各選區無黨籍及國民黨籍市議員共同召開記者會，主張應沿高鐵路線，優先闢建縱向捷運線，銜接太保高鐵站與沙崙高鐵站之間，可沿用目前市府規畫銜接善化、新市、歸仁地區的深綠線，往北延伸至麻豆站，若只施作至善化就停止，溪北將仍持續陷入邊緣化。

陳昆和指出，縱向捷運線應闢建捷運後壁站、柳營站、六甲站、官田站、麻豆站、善化站、新市站、永康站、仁德站、歸仁站、沙崙站等各站點，並且爭取於善化、麻豆、官田、六甲之間，擇一合適地點爭取設立高鐵站，此一完整規畫始能顧及曾文溪兩側民眾交通需求，

台南市交通局指出，交通部審查作業要點，捷運規畫都要有整體路網，台北、高雄和台中都一樣，台南市很早就啟動大台南市共規畫12條，依營運及財務分階段執行，有6條列入優先路網，往麻豆、佳里、新營、安南及玉井等捷運都在遠期路網有規畫；至於增設高鐵站是鐵路局權責。

民進黨市議員陳秋宏表示，捷運是要分階段執行，先期路網先完成到善化站，就有機會再延伸到麻豆。

台南市捷運深綠線可行性研究期末報告座談會日前在善化區公所舉行，立委郭國文指出，南科發展突飛猛進，捷運若能延伸至南科，對於通勤族是一大福音；過去深綠線被列為第2期規畫，經他找交通部、台南市政府協調後，才將深綠線放入先期規畫。