張麗善連任周年表揚8典範名人 原因是為深化「品德教育」

雲林縣長張麗善連任周年，今展現施政成果，並表揚雲林縣8位各領域的典範名人，希望藉由8人典範故事，深化成雲林縣品德教育的教材，張麗善感謝8位雲林典範的付出，榮耀了雲林，她也會持續擘畫雲林的未來，將雲林打造成永續宜居的未來城市，讓雲林被國際看見。

張麗善藉連任周年之際，表揚在各領域來自雲林或對雲林有重大貢獻的黃俊雄、林聰明、丁重誠、陳美琪、張朝國、譚量吉、黃瑞仁及陳樹菊等8位榮耀雲林的典範名人，並合力種下典範之樹。

今年高齡90歲的布袋戲大師黃俊雄，一生傳承布袋戲文化，被譽為「人間國寶」，今由女兒黃鳳儀代表受獎。林聰明出身雲林縣台西鄉小漁村，曾任雲林科技大學校長、教育部政務次長、現任南華大學校長，積極推動生命教育、環境永續、智慧創新及三好校園。

丁重誠出身雲林台西鄉，是馬來西亞台商總會會長、世界台商總會顧問、馬來西亞拿督，將紙箱產業打造成馬來西亞經濟發展支柱，並支持故鄉教育多元發展。勤誠興業陳美琪董事長是雲林女兒， 2013年起開始推動與支持縣內國小「藝術光點」、「發現科技新樂園」與「環境台灣」三項校園札根計畫。

張朝國出生西螺鎮，多年來推動「阿善師」武藝文化活動、舉辦義診、捐助弱勢物資，雪中送炭，積極關愛回饋故鄉。譚量吉出身麥寮鄉農家，事業有成後聚集旅外雲林鄉親的力量與愛心，成立「財團法人雲林同鄉文教基金會」，落實公益、服務社會。

現任輔大醫院院長的黃瑞仁曾任台大雲林分院副院長及院長，將生命中最燦爛的歲月貢獻給雲林鄉親，不僅留住優良醫師，也培育堅強的醫療團隊，造福無數的雲林鄉親。愛心菜販陳樹菊在雲林縣西螺鎮出生，7歲時跟著父母親移居台東縣，她賣菜省吃儉用所存下來的錢總是慷慨捐出，用來幫助需要的人。

縣府計畫處長李明岳表示，縣長藉由連任周年表揚8名雲林典範名人，是為借重他們的典範故事，深化成雲林的品德教育教材，這也是擘畫雲林未來的一部分，接下來也會陸續邀請典範名人到校園分享他們的故事。

張麗善表示，統計雲林縣府今年榮獲全國性和國際性共155座獎項 ，數以百計的獎項就是對施政最好的肯定，她提出的「雲林上場」已逐步實現，是集合眾人之力累積而成的結果。