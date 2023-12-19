快訊

台積電董事長劉德音將於明年退休 推薦「這一人」接任下屆董事長

255萬人自行移除 社交距離App階段性任務完成年底退場

桃園準公幼虐童傳案外案 至少6童受害、不只1師涉案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市警友會理事長改選 宋傳貴將交棒

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
現任嘉義市警察之友會理事長宋傳貴（右）熱心地方事務，左二為嘉義市長黃敏惠、右二為市警察局長陳炯旭、左一為宋的妻子翁千惠。圖／翻攝畫面
現任嘉義市警察之友會理事長宋傳貴（右）熱心地方事務，左二為嘉義市長黃敏惠、右二為市警察局長陳炯旭、左一為宋的妻子翁千惠。圖／翻攝畫面

嘉義警察之友會理事長今晚改選，現任理事長宋傳貴孚眾望希望宋留任，但理事陳建言表態爭取，警界人士議論紛紛，幾經協調，宋傳貴在以和為貴的前提下讓賢陳建言。宋傳貴表示，樂見有人願意承擔責任。

今年6月份警察節活動，宋傳貴上台表示，年底即將到任，有意願的先進可以表態，至7、8月沒有人表達意願，市警局長於是希望宋留任，似乎大勢底定，不過在10月份時陳建言表態爭取、四處奔走。

親近宋的人不滿明明已獲市警局等支持留任，陳沒來打招呼突然冒、還四處奔走，頗有意見。今晚警友會會員大會，依宋的個性應該會和平讓陳建言上任。

宋傳貴說，起初因沒有人表態，於是有理事邀他續任，警察友人也支持，但後來理事陳建言表達意願，經過幾次協調，以和為貴，決定卸下任務。

陳建言說，雙方是在平和的氣氛下協調，宋也曾表示只做一任，未來接任後引進更多資源支持警察工作，做警察的後盾。

警察 嘉義

延伸閱讀

世界看見 新嘉義十景影片獲美國電視節目界奧斯卡銀獎銅獎

只考體能測驗！嘉市招募30名臨時清潔隊員 月領上看4萬5

日本金獎管樂隊兩大天團同台飆樂 嘉義觀眾客滿感動全場

嘉義市5屆資深議員蔡文旭公祭 涂醒哲：肺癌末期發現太晚了

相關新聞

台南捷運深綠線14站曝光…議員提延伸麻豆 交通局回應了

台南捷運深綠線於去年啟動可行性研究，以串聯南科及沙崙雙核心，預計經過善化、新市、新化與歸仁等4個行政區，沿途將設14站，...

爆閃燈可能造成用路人視線疲勞 台南市將不再採購

爆閃燈不是法定交通號誌，也被質疑可能造成用路人視線疲勞。台南市警察局交通大隊今天說，台南市裝設有爆閃燈路口或路段433處...

張麗善連任周年表揚8典範名人 原因是為深化「品德教育」

雲林縣長張麗善連任周年，今展現施政成果，並表揚雲林縣8位各領域的典範名人，希望藉由8人典範故事，深化成雲林縣品德教育的教...

嘉基院長姚維仁傳離勞工太近被換 姚：讓員工安居樂業是正確方向

嘉義基督教醫院院長姚維仁即將於明年卸任，外傳太照顧基層員工讓高層要將他換掉？今天姚維仁不置可否，他說，提高員工福利讓他們...

嘉義市警友會理事長改選 宋傳貴將交棒

嘉義市警察之友會理事長今晚改選，現任理事長宋傳貴孚眾望希望宋留任，但理事陳建言表態爭取，警界人士議論紛紛，幾經協調，宋傳...

世界看見 新嘉義十景影片獲美國電視節目界奧斯卡銀獎銅獎

嘉義市政府製作新嘉義十景影片「嘉義跨大步，未來加速度」，榮獲2023年美國泰利獎Te Telly Awards 2D動畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。