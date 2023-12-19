嘉義市警友會理事長改選 宋傳貴將交棒

嘉義市警察之友會理事長今晚改選，現任理事長宋傳貴孚眾望希望宋留任，但理事陳建言表態爭取，警界人士議論紛紛，幾經協調，宋傳貴在以和為貴的前提下讓賢陳建言。宋傳貴表示，樂見有人願意承擔責任。

今年6月份警察節活動，宋傳貴上台表示，年底即將到任，有意願的先進可以表態，至7、8月沒有人表達意願，市警局長於是希望宋留任，似乎大勢底定，不過在10月份時陳建言表態爭取、四處奔走。

親近宋的人不滿明明已獲市警局等支持留任，陳沒來打招呼突然冒、還四處奔走，頗有意見。今晚警友會會員大會，依宋的個性應該會和平讓陳建言上任。

宋傳貴說，起初因沒有人表態，於是有理事邀他續任，警察友人也支持，但後來理事陳建言表達意願，經過幾次協調，以和為貴，決定卸下任務。

陳建言說，雙方是在平和的氣氛下協調，宋也曾表示只做一任，未來接任後引進更多資源支持警察工作，做警察的後盾。