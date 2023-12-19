世界看見 新嘉義十景影片獲美國電視節目界奧斯卡銀獎銅獎
嘉義市政府製作新嘉義十景影片「嘉義跨大步，未來加速度」，榮獲2023年美國泰利獎Te Telly Awards 2D動畫類Craft 2D Animation銀獎，以及政府關係類General Government Relations銅獎等2項獎項，是全台唯一同時獲得2項大獎地方政府，上午市務會議，智慧科技處長郭軒志轉呈獎座給市長黃敏惠，與市府團隊共享榮耀。
郭軒志說，美國泰利獎1979年成立，有「美國電視節目界奧斯卡」之稱，是世界上最具影響力廣告及電視節目製作獎項之一，該獎評審團由資深媒體專家組成，新嘉義十景影片「嘉義跨大步，未來加速度」獲得1銀、1銅殊榮，是對市府團隊努力一大鼓舞，也是對市府團隊推動十大旗艦計畫一大激勵，驗證市府施政具備國際視野，讓世界看到嘉市小城市大創新，這份得來不易榮耀喜悅，回應市民對市府期待。
政府關係類General Government Relations獎項，代表意涵是政府如何用多媒體對民眾闡述施政理念與未來政策內容，對市府意義甚為重大。嘉市府規畫中程（112至115年度）施政策略，以「嘉義進行式．我的未來市」為發想，引領市民想像「未來嘉義市的樣子」。這次嘉義市是全台唯一同時獲得2項大獎地方政府，也讓嘉義市十大旗艦計畫藍圖得到國際肯定。
黃敏惠說，嘉市面對激烈城市競爭，市府從「以人為本」和「市民有感」為命題，研擬施政議題，以「議題導向」進行跨局處整合運作，運用設計與美學方法，擘劃中程施政十大旗艦計畫藍圖，並以動畫影片形式，讓中程施政策略內容深入淺出，擴大向市民宣導市府政策廣度。新嘉義十景影片「嘉義跨大步，未來加速度」獲獎連結：http://bit.ly/47Y7QRw；https://bit.ly/41qs7Nf。
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