快訊

消基會批高酒精濃度咖啡「挑戰國法」兩大超商回應了

持續更新／2024大選最新5家民調整理！一圖看懂3組總統候選人民調變化

用鐘聲取代鞭炮 台南跨年400間跨宗教團體敲鐘祈福

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左二）敲響鐘聲，今年跨年夜民政局結合民間團體串聯逾400間廟宇暨跨宗教團體，31日晚上舉辦敲鐘祈福活動。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左二）敲響鐘聲，今年跨年夜民政局結合民間團體串聯逾400間廟宇暨跨宗教團體，31日晚上舉辦敲鐘祈福活動。記者吳淑玲／攝影

2024跨年夜喜迎「台南400」，台南市民政局結合民間團體串聯逾400間廟宇暨跨宗教團體，31日晚上舉辦敲鐘祈福活動，更首度規畫與日本金澤市石浦神社連線敲鐘，市長黃偉哲表示，祈願鐘聲從台南出發，飄揚全台灣，遠播國際世界各地。

市長黃偉哲表示，世界各國及全台各地在跨年夜都有各自的傳統活動，希望百廟串連在跨年夜敲鐘祈福，能成為台南的傳統。在12月31日子時1刻（晚上11點15分）開始，號召市民前往就近的廟宇或教堂，握起台南400紀念槌敲響鐘聲，讓祝福之音悠揚，共同創造歷史，讓大家生活及內心都得到平靜。

活動發起人蔡宗昇和周榮堂（勇伯）表示，本次活動最大的意義在於提升台南的優質宗教文化，各區參加的宗教團體都是在地居民情感交流、凝聚向心力的信仰中心，讓民眾在迎接2024新年的第一刻，大家手持鐘槌輪流敲鐘祈福，讓鐘聲代替爆竹煙火，一起創造台南獨特的宗教跨年儀式。

蔡宗昇表示，透過民間自發的力量，和市府合作積極推動宗教優質化，為台南廟會文化帶來改變。2024年是台南400年，在這個歷史時刻，希望大家能與市府團隊攜手努力，將眾神之都台南推上世界舞台，奠定邁向下個百年的堅石基礎。

民政局表示，跨年夜各參與宗教團體各自規畫暖場節目，民政局也備有限量祈福卡在跨年夜當天發送，廣邀市民朋友可以就住家附近的宗教場所一同參與敲鐘祈福，共同見證台南400光榮時刻，一同邁向2024，與世界交陪！後續活動相關訊息將發布在「台南400敲鐘祈福」粉絲專頁及各區公所粉專，歡迎民眾於跨年夜一同來敲響鐘聲，為自己及台南祈福。

活動發起人指出，日本金澤市是「嘉南大圳之父」八田與一的故鄉，也因此100多年前就與台南結緣；而其享譽全球的「石浦神社」每年都有數萬人參加跨年敲鐘祈福，得知台南市也有舉辦，2024跨年夜雙方決定連線敲鐘將創下首例，並藉此向日本朋友宣傳「台南400」，力邀大家一起到台南旅遊；也盼透過直播吸引國際旅客到來，與世界交陪。

台南登記有案宮廟數量持續增加達1653間、教（會）堂90間。今年另有十鼓文創園區、台鹽、城邦營造和正興街區拾參馬卡龍等民間團體參與。其中十鼓文創將在園區22層樓高、近90年歷史的糖廠老煙囪內部擊奏三通鼓，將祈福聲透過煙囪口直達天聽，為台南祈福。

台南市長黃偉哲敲響鐘聲，今年跨年夜民政局結合民間團體串聯逾400間廟宇暨跨宗教團體，31日晚上舉辦敲鐘祈福活動。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲敲響鐘聲，今年跨年夜民政局結合民間團體串聯逾400間廟宇暨跨宗教團體，31日晚上舉辦敲鐘祈福活動。記者吳淑玲／攝影
今年跨年夜台南市民政局結合民間團體串聯逾400間廟宇暨跨宗教團體，31日晚上舉辦敲鐘祈福活動。記者吳淑玲／攝影
今年跨年夜台南市民政局結合民間團體串聯逾400間廟宇暨跨宗教團體，31日晚上舉辦敲鐘祈福活動。記者吳淑玲／攝影
台南市民政局結合民間團體串聯逾400間廟宇暨跨宗教團體，31日晚上舉辦敲鐘祈福活動。記者吳淑玲／攝影
台南市民政局結合民間團體串聯逾400間廟宇暨跨宗教團體，31日晚上舉辦敲鐘祈福活動。記者吳淑玲／攝影

台南 跨年 日本

延伸閱讀

跨年元旦連假疏運 台鐵加開列車21日0時開放訂票

花蓮元旦住房率輸台東 業者分析活動吸引力較不足

台南耶誕演唱會 韓女團MAMAMOO輝人獨家演唱

羅東跨年晚會唯一「雙煙火」 與村却酒店前後呼應300秒

相關新聞

世界看見 新嘉義十景影片獲美國電視節目界奧斯卡銀獎銅獎

嘉義市政府製作新嘉義十景影片「嘉義跨大步，未來加速度」，榮獲2023年美國泰利獎Te Telly Awards 2D動畫...

用鐘聲取代鞭炮 台南跨年400間跨宗教團體敲鐘祈福

2024跨年夜喜迎「台南400」，台南市民政局結合民間團體串聯逾400間廟宇暨跨宗教團體，31日晚上舉辦敲鐘祈福活動，更...

影／愛心菜販陳樹菊讚張麗善推動禮義廉恥 「弟子規」是給父母讀的

雲林縣長張麗善今舉辦連任周年暨雲林典範獎頒獎典禮，出生雲林的台東「愛心菜販」陳樹菊受邀出席，她首度返回故鄉雲林，並到國小...

台南冬候鳥群集 台江處建置即時影像監測直播

台南沿海冬候鳥群集，台江處今天宣布完成「北汕尾水鳥生態保護區生態即時影像監視系統建置計畫」，在人稱「大池仔」建置360度...

只考體能測驗！嘉市招募30名臨時清潔隊員 月領上看4萬5

嘉義市環保局招募30名臨時清潔員，起薪2萬8510元，有勞健保、加上每月獎金、加班等，實領近4萬5千元，另有年終獎金、有...

影／環保童玩「妙妙蟲」熱銷 85歲童玩達人手藝受歡迎

85歲台南市麻豆區街頭藝人、環保創意童玩達人吳柳青，製作環保童玩超過一甲子，除在麻豆總爺藝文中心擺攤，最近拿數十隻新創作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。