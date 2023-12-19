用鐘聲取代鞭炮 台南跨年400間跨宗教團體敲鐘祈福

2024跨年夜喜迎「台南400」，台南市民政局結合民間團體串聯逾400間廟宇暨跨宗教團體，31日晚上舉辦敲鐘祈福活動，更首度規畫與日本金澤市石浦神社連線敲鐘，市長黃偉哲表示，祈願鐘聲從台南出發，飄揚全台灣，遠播國際世界各地。

市長黃偉哲表示，世界各國及全台各地在跨年夜都有各自的傳統活動，希望百廟串連在跨年夜敲鐘祈福，能成為台南的傳統。在12月31日子時1刻（晚上11點15分）開始，號召市民前往就近的廟宇或教堂，握起台南400紀念槌敲響鐘聲，讓祝福之音悠揚，共同創造歷史，讓大家生活及內心都得到平靜。

活動發起人蔡宗昇和周榮堂（勇伯）表示，本次活動最大的意義在於提升台南的優質宗教文化，各區參加的宗教團體都是在地居民情感交流、凝聚向心力的信仰中心，讓民眾在迎接2024新年的第一刻，大家手持鐘槌輪流敲鐘祈福，讓鐘聲代替爆竹煙火，一起創造台南獨特的宗教跨年儀式。

蔡宗昇表示，透過民間自發的力量，和市府合作積極推動宗教優質化，為台南廟會文化帶來改變。2024年是台南400年，在這個歷史時刻，希望大家能與市府團隊攜手努力，將眾神之都台南推上世界舞台，奠定邁向下個百年的堅石基礎。

民政局表示，跨年夜各參與宗教團體各自規畫暖場節目，民政局也備有限量祈福卡在跨年夜當天發送，廣邀市民朋友可以就住家附近的宗教場所一同參與敲鐘祈福，共同見證台南400光榮時刻，一同邁向2024，與世界交陪！後續活動相關訊息將發布在「台南400敲鐘祈福」粉絲專頁及各區公所粉專，歡迎民眾於跨年夜一同來敲響鐘聲，為自己及台南祈福。

活動發起人指出，日本金澤市是「嘉南大圳之父」八田與一的故鄉，也因此100多年前就與台南結緣；而其享譽全球的「石浦神社」每年都有數萬人參加跨年敲鐘祈福，得知台南市也有舉辦，2024跨年夜雙方決定連線敲鐘將創下首例，並藉此向日本朋友宣傳「台南400」，力邀大家一起到台南旅遊；也盼透過直播吸引國際旅客到來，與世界交陪。