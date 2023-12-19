台南跨年演唱會物品佔位 市府「清場」收取存放
「2024台南好Young」首場跨年演唱會，12月23日晚上6時30分將在永華市政中心西側廣場登場，不少人擺放物品佔位，市府今天宣布「清場」，呼籲粉絲們演唱會當天再來。
台南市政府今天發布新聞稿指出，「2024台南好Young」首場跨年演唱會23日登場，不少人已在永華市政中心西側廣場演唱會地點擺放物品佔位，但因舞台施工中，市府已將這些物品收取存放。
市府表示，在公平性考量下，將不定時「清場」，移走現場佔位物品，但不負責保管，粉絲們當天再來就行。
「2024台南好Young」首場跨年演唱會，卡司陣容涵蓋大勢女團MAMAMOO成員輝人、林宥嘉、告五人、高爾宣、麋先生、葛西瓦、文慧如、MartinHurkens、Marjolein等團體或藝人。
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