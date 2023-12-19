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迎接2024 台南逾400間廟宇教堂跨年夜敲鐘祈福

中央社／ 台南19日電

迎接2024「台南400」，台南市長黃偉哲今天宣布，台南逾400間廟宇、教堂預定12月31日跨年夜共同敲鐘祈福，將「眾神之都」的台南推向世界舞台。

黃偉哲指出，世界各國跨年夜都有傳統活動，他希望台南百廟敲鐘祈福成為傳統。今年12月31日子時1刻（晚上11時15分）起，市府號召市民前往就近廟宇、教堂敲響鐘聲，生活及內心也得到平靜。

台南市政府發布新聞稿指出，迎接「台南400」，全市逾400間廟宇、教堂跨年夜辦理敲鐘祈福活動，最大意義在於提升台南優質宗教文化，增進居民情感交流，凝聚向心力，讓鐘聲代替爆竹煙火，共創台南獨特宗教跨年儀式，也為廟會文化帶來改變。

市府表示，2024是台南400年，透過廟宇、教堂跨年夜敲鐘祈福，打造跨宗教、跨地域的城市活動，打破宗教藩籬，將「眾神之都」的台南推向世界舞台，奠定邁向下個百年的堅石基礎。

跨年 教堂

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