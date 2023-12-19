只考體能測驗！嘉市招募30名臨時清潔隊員 月領上看4萬5

嘉義市環保局招募30名臨時清潔員，起薪2萬8510元，有勞健保、加上每月獎金、加班等，實領近4萬5千元，另有年終獎金、有機會升任正式人員，門檻不高只要小學以上學歷、考試項目只有1項負重跑體能測驗，21、22日接受報名，消息公布以來已有不少人躍躍欲試。

嘉義市環保局長李佳禾表示，為補足清潔隊工作缺口，加上因應將增加資源回收清運天數，預計招募清潔隊臨時人員名額30人。工作內容，包括垃圾收運、資源回收、廚餘回收、道路清掃、溝渠清理、髒亂點清除、大型家具清運、消毒、小廣告清除、綠美化、水肥清運及其他環保相關工作；並依實際業務需求，統一指揮調度工作。

環保局表示，只要是設籍嘉義市滿3個月以上，具有機車駕照，小學以上或同等學歷，不分男女即可報考；但依公務人員任用法規定，各機關長官對於配偶及3親等以內血親、姻親，不得任用。

考試項目只有1項體能測驗，考試日期在12月30日，嘉義高工群樂堂禮堂，由參加人員以徒手獨力負重砂袋，並依規定路線完成25公尺折返共計50公尺之競速測驗。測驗負重砂袋，男性為15公斤，女性或身心障礙者為10公斤。

明年1月3日放榜，預計正取30人、備取5人，於嘉義市政府全球資訊網及嘉義市政府環境保護局網公告錄取人員名單。經公告錄取者，試用3個月，進用臨時人員每月基本薪資為2萬8510元。

環保局表示，2萬8510元只是底薪，表現良好實際上能領到的比這還多，享有勞健保，每月另有8千元的清潔獎金，擔任駕駛者每月有600元駕駛獎金，還有每月平均有5千元至8千元加班費。這些加起來已接近4萬5千元。另有1.5個月年終獎金（年資未滿1年依比例發放）。每年1聘，視工作表現續聘。當有正式編制人員退休或其他原因離職，臨時人員經評比可以升任正式人員後比照公務人員享有國旅補助、子女教育補助及考績獎金等。