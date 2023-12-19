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影／環保童玩「妙妙蟲」熱銷 85歲童玩達人手藝受歡迎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
85歲台南市麻豆區街頭藝人、環保創意童玩達人吳柳青，拿數十隻新創作的「妙妙蟲」童玩，到嘉義市最大的傳統市場、東市場銷售，不到10分鐘被民眾搶買一空。記者魯永明／攝影
85歲台南市麻豆區街頭藝人、環保創意童玩達人吳柳青，拿數十隻新創作的「妙妙蟲」童玩，到嘉義市最大的傳統市場、東市場銷售，不到10分鐘被民眾搶買一空。記者魯永明／攝影

85歲台南市麻豆區街頭藝人、環保創意童玩達人吳柳青，製作環保童玩超過一甲子，除在麻豆總爺藝文中心擺攤，最近拿數十隻新創作的「妙妙蟲」童玩，到嘉義市最大的傳統市場、東市場銷售，不到10分鐘被民眾搶買一空，有婦人一次買11支，讓吳柳青開心。

吳柳青，新做的環保創意童玩「妙妙蟲」，用銀葉板根的種子，加上竹片、鐵絲、紙板，妙妙蟲每隻30元，1小時可做30支，手拿妙妙蟲沿鐵絲滑動，逗趣好玩，銀葉板根是惡劣天候生長的濱海植物，落下的種子就地取材藝術化，變成可愛的童玩。

吳柳青帶童玩搭火車到市場販售，兼推廣環保創意童玩，他小時家境困苦，玩具自己做，20歲退伍，拿手工製的童玩拿賣，受民眾喜愛，一做65年，使用素材大多塑膠瓶、廢竹材等廢棄物，或石頭、樹種子等自然資源，常獲邀到幼教及社區、國小教製作環保童玩。

吳柳青說，童年社會物資缺乏，日子清苦，但小孩子幾乎個個愛玩，沒錢買玩具，只好自己動手做，退伍沒有一技之長，四處找工作都碰壁，某日他想起自己這項專長，何不好好發揮？說不定別人會喜歡他製作的童玩。

他以靈活創意及雙手，製作風車、陀螺、竹筷、竹蜻蜓等環保創意童玩，在市面上看不到，受民眾歡迎，60多年來，他靠環保童玩和妻子養大3個女兒，現在衣食無憂，安度老年生活，他說，女兒長大不用操心，會擺攤並到市場販售，是因為閒不下，看大家喜歡童玩，很開心。

85歲台南市麻豆區街頭藝人、環保創意童玩達人吳柳青，拿數十隻新創作的「妙妙蟲」童玩，到嘉義市最大的傳統市場、東市場銷售，不到10分鐘被民眾搶買一空。記者魯永明／攝影
85歲台南市麻豆區街頭藝人、環保創意童玩達人吳柳青，拿數十隻新創作的「妙妙蟲」童玩，到嘉義市最大的傳統市場、東市場銷售，不到10分鐘被民眾搶買一空。記者魯永明／攝影
85歲台南市麻豆區街頭藝人、環保創意童玩達人吳柳青，拿數十隻新創作的「妙妙蟲」童玩，到嘉義市最大的傳統市場、東市場銷售，不到10分鐘被民眾搶買一空。記者魯永明／攝影
85歲台南市麻豆區街頭藝人、環保創意童玩達人吳柳青，拿數十隻新創作的「妙妙蟲」童玩，到嘉義市最大的傳統市場、東市場銷售，不到10分鐘被民眾搶買一空。記者魯永明／攝影
85歲台南市麻豆區街頭藝人、環保創意童玩達人吳柳青，拿數十隻新創作的「妙妙蟲」童玩，到嘉義市最大的傳統市場、東市場銷售，不到10分鐘被民眾搶買一空，
85歲台南市麻豆區街頭藝人、環保創意童玩達人吳柳青，拿數十隻新創作的「妙妙蟲」童玩，到嘉義市最大的傳統市場、東市場銷售，不到10分鐘被民眾搶買一空，
85歲台南市麻豆區街頭藝人、環保創意童玩達人吳柳青，拿數十隻新創作的「妙妙蟲」童玩，到嘉義市最大的傳統市場、東市場銷售，不到10分鐘被民眾搶買一空。記者魯永明／攝影
85歲台南市麻豆區街頭藝人、環保創意童玩達人吳柳青，拿數十隻新創作的「妙妙蟲」童玩，到嘉義市最大的傳統市場、東市場銷售，不到10分鐘被民眾搶買一空。記者魯永明／攝影

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