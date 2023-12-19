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「台南好Young」耶誕演唱會「紙板」卡位 黃偉哲說話了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南好Young搖滾耶誕演唱會23日才登場，已有民眾拿紙板佔位置。記者吳淑玲／攝影
台南好Young搖滾耶誕演唱會23日才登場，已有民眾拿紙板佔位置。記者吳淑玲／攝影

台南好Young搖滾耶誕演唱會將在23日登場，台南市政府18日宣布韓國女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN確定現身，結韓國女團成員輝人到場表演，消息一出也引發民眾討論，之前已有民眾搭帳棚卡位，現在又有紙板占位，因活動現場目前正在搭建舞台，市長黃偉哲表示，基於安全和環境及公性，歡迎大家22日起親自來排隊。

台南市政府西側草皮地上卻出現一個一個紙板、野餐墊，上面還寫著占位、甚至還有連絡電話。民眾說提早占位是想離偶像靠近一些，但紙板都是在封鎖線內，引發兩派論戰，台南市府中午前已派人清除並收起來，讓民眾來領回。

民眾說，以往大家都會拿野餐墊及紙板占位子，但住的近的會覺得方便，但是住的遠的人就會覺得不公平，就是先用東西暫時放在那邊，有空就會來巡視看看，若可以就佔更好的位置，留電話是如果有違反規定， 如果要移墊就可以用電話聯絡，可以通知他們就會先撤掉，。

黃偉哲表示，台南好Young果然很夯，場地和卡司很優，前幾天有人用帳棚占位現在用紙板，會造成環境問題及公平性問題，這幾天現場天氣不好，歡迎大家來參加活動，但已經公告前一天本來到現場排隊。

市府新聞處強調，這個耶誕演唱會目前已經公告22號才開始排隊，雖然民眾熱情參予，但在封鎖線內占位畢竟是違規行為，呼籲民眾還是要遵守規則。

台南好Young23日搖滾耶誕演唱會，卡司有林宥嘉、告五人、高爾宣、麋先生、葛西瓦、文慧如、Martin Hurkens、Marjolein，韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人

台南好Young跨年晚會，31日晚上，卡司有金世正、卡莉怪妞、周興哲、五堅情、艾怡良、持修、VERIVERY、Tyson Yoshi、李玉璽、閻奕格、蔡黃汝、AcQUA源少年、VERA feat.呂植宇、大支、JADE、未來少女-紫月光

台南好Young搖滾耶誕演唱會23日才登場，已有民眾拿紙板佔位置。記者吳淑玲／攝影
台南好Young搖滾耶誕演唱會23日才登場，已有民眾拿紙板佔位置。記者吳淑玲／攝影
台南好Young搖滾耶誕演唱會23日才登場，已有民眾拿紙板佔位置。記者吳淑玲／攝影
台南好Young搖滾耶誕演唱會23日才登場，已有民眾拿紙板佔位置。記者吳淑玲／攝影
台南好Young搖滾耶誕演唱會23日才登場，已有民眾拿紙板佔位置。記者吳淑玲／攝影
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台南 演唱會

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