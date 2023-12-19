善化糖廠今開工 台糖重申糖是戰略物質絕不再關廠
台糖公司董事長楊明州今上午表示，糖在當前是國家相當重要戰略物質，全台僅剩善化、虎尾兩座糖廠，強調台糖不會再關掉任何一座糖廠。
有119年歷史的台南善化糖廠，今上午辦理112/113年期開工典禮，工期約90天，預計製糖至明年3月17日止，90天製糖期可採收約21.53萬公噸甘蔗，產製約2萬公噸本土甘蔗糖及15公噸古早糖。
楊明州繼上周出席虎尾糖廠開工典禮，今上午再度主持善化糖廠開工，強調對此重視，約5年前從善化糖廠退休的台南市議員陳秋宏也出席與老同事敘舊。
楊明州致詞時強調開工期間落實工安重要性，也話鋒一轉當前製糖工業存在的重要性；他說，全台全盛時期有49座糖廠，隨著大環境改變及成本因素等考量，迄今僅剩善化、虎尾糖廠持續運轉。
他也態度堅定強調，從當前國際局勢及能源碳排淨零等角度來看，製糖的原料白甘蔗可運用在再生能源及民生重要物質，基於國家戰略考量，台灣不會再關閉任何一座糖廠。
台糖指出，善化糖廠2021年3月更創全台之先，以「本土甘蔗糖」榮獲國內首支擁有「農產品產銷履歷(TAP)」加工及清真驗證的糖品。今年與國家原子能科技研究院技術合作，進行鍋爐煙氣碳捕捉測試，將甘蔗行光合作用吸存的二氧化碳於汽電共生燃燒排放時加以捕捉、利用及封存，運用負碳技術，開發出本土製糖產業的自然碳匯潛力，善盡企業經營責任。
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