勞動部協助廠商引進自動機具 雲林員工：最佳預防醫學

土庫鎮芳丞公司的中高齡勞工透過職務再設計的導入，工作變開心，對公司向心力也大大提升。記者蔡維斌／攝影

超貼心，不僅幫忙中高年齡找工作，還輔導工廠添購電動機具，減少員工太大勞力付出，讓工作更輕鬆，效率更高，更降低肌力過勞請假住院機會保安全又保健康，雲林縣土庫鎮芳丞公司配合勞動部「中高齡職務再設計」方案，添購機具，員工人人喊讚，直說老板真貼心，回家臉肉不再酸痛了，這是最佳的預防醫學。

勞動部推出「中高齡職務再設計」方案，透過工作環境改善，讓中高齡員工工作更順心，雲林土庫芳丞公司經虎尾就業中心輔導添購機具，一段時間下來，產能提升、員工也不再喊痠痛，向心力凝聚，更甘心為公司付出，老板員工都有感。

「勞動性工作，員工常因筋骨痠痛請病假做復健」芳丞公司負責人蔡純華說，該公司生產食品產品，公司逾3成為中高齡員工，為營造更佳工作環境，今年透過虎尾就業中心協助，導入職務再設計方案，添購半電動油壓升降台車、電動拖板車等省力裝置與輔具，改善工作環境減輕員工體力負擔，他們不再喊痠痛了。

蔡純華說，職務再設計方案政府不僅有補助，還有專家進場給建議，工作環境改善了，員工的工作穩定度高，效率更佳，也能為公司留下好人才，「本只單純想照顧勞工，沒想到產能反向上提升3成」，公司上下「很有感」，未來會持續申請，打造更友善的職場環境。

已16年資歷的員工沈慧如說，她負責製袋包裝，每天進行重複性動作與搬運移動袋裝產品，相當吃力且肌力日益老化、彎腰負重搬運常腰酸背痛，自從有了油壓升降台車，輕鬆省力，她笑說「不必再用貼布了」。

48歲貨車司機沈憲宏也說，司機兼理貨、搬貨，隨著年紀漸增實力不從心，但為了家庭還得繼續工作，幸好有了電動拖板車，讓他有繼續做下去的勇氣，效率提高，願意增加「希望一直做到退休」。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，缺工時代來臨，中高齡勞工已成社會重要勞動力，卻因體能下降退化等因素，不得不退出職場，勞動部鼓勵企業運用「職務再設計」方案透過專家評估協助雇主依員工需求與特性，改善工作流程或方法，減輕體力負荷，提高效率。

劉邦棟說，中高齡勞工是家庭經濟支柱，營造友善工作環境，延續工作效能，能幫企業留住人才，方案每位員工每年可補助最高10萬元，詳情可洽各就業中心或上「45+就業資源網」查詢。